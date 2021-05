Adiós al estado de alarma

Lunes, 10 de mayo de 2021

Por fin llegó el día más soñado por todos. Finalizó el estado de alarma. Se acabó el toque de queda y ya podemos desplazarnos por todo el territorio nacional. Es normal que todos nos alegremos. Las prohibiciones nos condicionan tanto que a lo largo de estos interminables meses hasta los que nunca han salido al extranjero se quejaban por no poder salir, los que solo visitan a los abuelos por Navidad lloraban por no poder verlos con frecuencia y los que solo se besan y se abrazan a través de un whatsapp anhelaban poder hacerlo personalmente. Pero ¿nos durará mucho tiempo la alegría?

El maldito virus sigue entre nosotros, dando patadas para confinar contagiados en casa y mandar enfermos a los hospitales, y aunque a descendido el número de fallecimientos, sigue muriendo gente. Las autoridades sanitarias siguen insistiendo en que con vacuna y sin vacuna es necesario seguir usando mascarillas, guardando la distancia de seguridad y evitando concentraciones para librarnos de sus temibles puntapiés y librar a los demás. Pero ¿seremos capaces de hacerles caso?

Antes de las 12 de la noche del sábado, cuando todavía era ilegal hacerlo y el cielo amenazaba lluvia, las calles y plazas se llenaron de gente para celebrar el fin del estado de alarma con cerveza, a gritos de libertad y saltándose a la torera todas las medidas de seguridad. La mayoría eran jóvenes, pero si estos no se civilizan a tiempo y los no tan jóvenes seguimos su ejemplo abarrotando centros comerciales, viajando de un lado a otro para desquitarnos, llenando terrazas y celebrando hasta lo que no hemos celebrado nunca sin control, es de esperar que en unas semanas, quizá en unos días, tengamos que enfrentarnos a la quinta ola. Y si esto sucede, ¿cómo vamos a resolverlo?



La guerra entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos ha comenzado. En los tiempos más duros de la pandemia, cuando el primero solicitaba apoyos para prolongar el estado de alarma, los segundos se negaban, y ahora que la situación ha cambiado y decide poner punto final, se lo exigen. Total, lo de siempre: debilitarse unos a otros para seguir ascendiendo está por encima de sus obligaciones. Conscientes de lo hábiles que son todos para tejer triquiñuelas que les sean rentables políticamente, el Gobierno, para curarse en salud, ha decidido cargarle el mochuelo a los jueces. Las leyes no las hacen los jueces, las hacen los legisladores, y su labor no es otra que la de juzgar los hechos y sentenciar lo juzgado, pero de momento, si cualquiera de las comunidades solicita autorización para privarnos de cualquiera de los derechos fundamentales, tendrán que resolverlo en cinco días. Pero ¿para que demonios tenemos tantos políticos si al final tienen que ser los tribunales los que tienen que darnos soluciones?

Visto lo visto, en lo que el virus no decida abandonarnos y por la cuenta que nos tiene, lo mejor será que evitemos las aglomeraciones en lo posible y con ley o sin ley nos sigamos comportando como si estuviéramos en estado de alarma.