Madrid, Madrid, Madrid... (chotis)

Parece que hoy toca hablar de Madrid. Madrid es una gran ciudad; al menos, una ciudad grande (Francisco Umbral)

Ahora que el viaje homicida del tren de la pandemia va llegando a su fin –toquemos madera–, me niego a hacer más comentarios al respecto y me inhibo también ante el resultado de las elecciones madrileñas, que veo como una derivada más del virus, pero no solo del virus biológico, sino de otro mental que… Pero, ya digo, dejémoslo.

Me he negado a comentar ese tema: bastante nos castigan los medios desde hace tanto tiempo. Prefiero divertirme y divertir la atención de mis virtuales lectores yendo a las metáforas. Y las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, eximio madrileño, son una de sus especies más selectas.

Así, por ejemplo, Ramón anota que “Madrid era la capital de muchos círculos concéntricos que acababan en el pitorro de una de sus fuentes antiguas”. Y “las cosas inconfundiblemente madrileñas producen siempre sensaciones calurosas, hasta el punto de que un Madrid sin moscas, sin horchata y sin bochorno nos parecería un Madrid sin entrañas”. (Hoy diríamos más bien sin cañas y sin juerga, libre, un Madrid “como nos da la gana”. Pido disculpas por la reincidencia).

En esto del calor insiste Sánchez Mazas, ilustre falangista: “a mi me gusta y me divierte el calor de Madrid, porque el alma y el estilo de Madrid solo a través de los calores se conocen”. E incluso Larra, con esa canícula de fondo, dice: “¿qué se hace por la tarde en Madrid? Dormir la siesta. Y el que no duerme, ¿qué hace? Estar despierto, nada más”.



Este tipo de ocurrencias, o como les queramos llamar, son infinitas y no siempre tan laudatorias o cariñosas. El Covarrubias, siempre ingenioso a propósito de etimologías, indica que el vocablo Madrid podría venir de Matrilium, mater (lat.), por serlo “de tantas naciones que concurren a ella” y porque, según dice su presidenta, aquí vienen a parar los mejores de toda España. Eso también pudo inspirar el machadiano giro de “rompeolas de todas las Españas”, si bien ahora la tesitura política es muy distinta, más bien opuesta: Machado hablaba del Madrid del 36, cuando resistía heroicamente al fascismo. Pero Cobarruvias deja caer también la derivación de Matrilion (gr.), esto es, prostíbulo, si bien tiene por más cierto que sea nombre arábigo, que vale para “terrones de fuego” o “pedernales que, heridos, echan fuego”. Por el contrario, para los diccionarios modernos Madrid significa originalmente fuente o lecho de un río y como allí todo es como por encanto, podría tratarse de un gran grifo de cerveza.

Difícil sacar una conclusión. Sea como sea, a mi este chauvinismo capitalino me suscita otro no menos vivo por lo mío, y digo como Carlos, cantautor soriano, con ritmo de chotis:

Madrid, Madrid, Madrid,

en Soria son tan chulos como allí.

Yo no cambio a Madrid con su Cibeles

por la entrada de la Saca en el Collao.

(Foto: Ramón. De Riff.it.com)