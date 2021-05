Nespral: “Se está viendo reflejado el trabajo de todo el año con una oportunidad que es única”

Jueves, 6 de mayo de 2021

Héctor Nespral, centrocampista de Unionistas, atiende a SALAMANCA AL DÍA para hablar del partido con el Valladolid Promesas, el playoff, el sueño de Segunda y su futuro.

Sensaciones en Unionistas: “Estamos ilusionados porque se está viendo reflejado el trabajo de todo el año con una oportunidad que es única y muy bonita”.

Valladolid Promesas: “Empezarán muy fuerte, se asocian muy bien y tienen mucha calidad individual. Hay que estar concentrados y en cualquier ‘chispazo’ te pueden marcar. Nuestro planteamiento es ir a ganar como en el resto de campos y hay que ir a atacar para que se preocupen también de él y no solo del suyo”.

Favoritos para el playoff: “No lo tomamos como favoritos de tener presión, pero sí como una oportunidad. El equipo se basó en ser optimista, aunque muchos no creeyeran lo que estábamos vendiendo desde dentro del vestuario. Vemos el partido para poder conseguir el objetivo”.

Playoff más asequible por ser a dos partidos y sin presión: “El formato es más accesible que son menos potentes o pueden dar más la sorpresa. Del posible playoff hablaremos la semana que viene y ahora tenemos que ganar a un muy buen equipo”.

Baja de Mandi y susto de Mario Gómez: “Son cosas que pasan y lo raro es que no hubieran ocurrido antes los contratiempos. Somos un equipo que siempre realiza los cinco cambios y todo el mundo juega”.

Seguir el año que viene: “No me lo he planteado. Se me trajo para conseguir un objetivo y se logró con creces. Estoy contento aquí y aprendí a no pensar en nada futuro”.

Mensaje a la afición: “Que nos sigan animando igual y que tengan ilusión”.