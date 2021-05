Alergia al polen y vacuna contra la Covid-19: preguntas y respuestas

Miércoles, 5 de mayo de 2021

¿Pueden los pacientes con alergia al polen vacunarse contra la Covid-19?, ¿las vacunas para tratar las alergias se pueden alternar con las de la Covid-19?

Según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) las enfermedades alérgicas por pólenes afectan a más de ocho millones de personas en nuestro país, siete de los cuales son alérgicos a gramíneas seguidos en orden decreciente por alergia al olivo, arizónica, plátano de sombra, salsola y parietaria. Al igual que ya sucediera el año pasado, la primavera está marcada por la pandemia de la Covid-19, y ahora además por la esperada vacunación. Estas son algunas de las dudas más frecuentes sobre la alergia al polen y la vacunación frente a la Covid-19, respondidas por los expertos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.

¿Los pacientes que tienen alergia al polen pueden vacunarse frente a la Covid-19?

Sí, por supuesto. El padecer alergias respiratorias (rinitis y/o asma) no entraña un riesgo aumentado de reacciones frente a las vacunas actualmente disponibles para combatir la infección por coronavirus.

Los pacientes que están atravesando una crisis de alergia debido a los pólenes, ¿pueden vacunarse frente a la Covid-19?

Como con cualquier otra vacuna, incluyendo las de alergia, el tener síntomas alérgicos agudos de moderados a intensos es indicación de posponer la administración de la dosis de cualquier vacuna hasta la mejoría a una situación leve o la resolución de los síntomas. Por tanto, si una persona es citada para vacunarse frente a la Covid-19 y estuviese padeciendo síntomas de alergia de cierta intensidad, debería posponer dicha cita y hacer uso de la medicación prescrita para combatir sus síntomas de alergia, pudiendo vacunarse cuando estuviese con síntomas leves o asintomática.

¿Los pacientes con alergia al polen son más propensos de infectarse por el SARS-COV-2?

No, de ninguna manera. Los estudios epidemiológicos que se han realizado a lo largo de este año de pandemia no han objetivado que las personas alérgicas tengan una susceptibilidad aumentada ni para infectarse por el coronavirus SARS-COV-2 ni para padecer una infección más grave en caso de contagio, con respecto a las personas no alérgicas. Esto es igual para las personas que padecen asma.

Los pacientes que tratan sus alergias al polen con inmunoterapia, ¿pueden vacunarse frente a la Covid-19? ¿pueden intercalarse las dosis?

Sí, la vacunación con vacunas para tratar las alergias no es incompatible con las vacunas frente a Covid-19. Al igual que cuando concurre la vacuna de la alergia con otras vacunas, se recomienda, sin embargo, dejar pasar unos días entre las dosis de ambas vacunas:

En el caso de que el paciente esté recibiendo una vacuna inyectada para sus alergias, se deben dejar pasar de 7 a 10 días entre la vacuna de la alergia y la vacuna del Covid. Se dará preferencia a la vacunación con la vacuna del Covid. Por otro lado, procuraremos que la vacuna de la Covid-19 se administre en el brazo contrario al que hayamos recibido nuestra última dosis de vacuna de alergia.

En el caso de que el paciente esté recibiendo una vacuna sublingual (ya sea en gotas o en tabletas), se debe suspender la administración de la vacuna de la alergia el mismo día que se vaya a inocular la vacuna de la Covid-19 y los 7 días siguientes, sobre todo si se experimentasen síntomas de una reacción vacunal del tipo malestar general, dolores musculares, fiebre, etc., hasta su resolución.

¿Me puede producir alergia la vacuna frente a la Covid-19?

Las vacunas, al igual que cualquier otro medicamento, pueden ser causa de reacciones alérgicas en aquella persona que se haya sensibilizado a su principio activo o alguno de sus componentes. En la actualidad, se han descrito reacciones alérgicas generalizadas (anafilaxias) en un número muy bajo de personas en comparación con el gran número de dosis administradas, con una tasa estimada de 2 a 3 reacciones anafilácticas por cada 100.000 dosis administradas. Por tanto, la posibilidad de que esto ocurra no es nula, pero es muy baja.

¿Cómo sé si la vacuna me ha generado una reacción alérgica?

Debemos sospechar una posible reacción alérgica con la vacuna frente al Covid-19 si aparecieran síntomas locales o síntomas sistémicos. Dentro de los síntomas locales, deberíamos preocuparnos si la vacuna ha producido una reacción inflamatoria exagerada (hinchazón, con calor y picor, de más de 5 a 10 cm de diámetro) en la zona de inoculación ya sea de forma inmediata o transcurridas varias horas. Una reacción sistémica puede manifestarse de varias formas: con picor y/o enrojecimiento corporal generalizado, aparición de ronchas o tumefacción de partes blandas del cuerpo (labios, párpados, orejas. etc.); dificultad para respirar con ruidos en el pecho; dolor abdominal de tipo retortijón, con posibles náuseas, vómitos o diarrea asociados; sensación de mareo intenso o pérdida de conocimiento.

Estos síntomas aparecen desde pocos minutos hasta incluso 30-45 minutos después de la inoculación de la vacuna. Ante la aparición de tales síntomas, debemos informar al personal sanitario que nos haya administrado la vacuna anti-COVID-19 y, de estimarse oportuno, ser derivados a un Servicio de Alergología de forma preferente antes de recibir la siguiente dosis de vacuna.