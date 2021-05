BILL GATES NOS QUIERE MACHACAR

No, Bill Gates no creó el covid para apoderarse del mundo, eso no me lo creo. Ese bulo le viene muy bien a él para desacreditar toda crítica contra él, para que cualquiera que lo critique parezca ridículo. No me extrañaría que él mismo difundiese ese bulo que lo victimiza y lo favorece tanto.

Pero Bill Gates sí nos machaca a todos de varias maneras. Nos marea con una tecnología aplastante que nos complica la vida y de la que no hay escapatoria. Nos pone máquinas en las manos con caducidad programada para que tengamos que comprarle continuamente.

A mí me acosa en mi ordenador para que abra una cuenta de Microsoft y le compre cosas incluso sin darme cuenta. Me dice machacón: “Hay un problema con su cuenta de Microsoft”. No hay ningún problema, gilipollas, lo que pasa es que no quiero abrir esa cuenta, solo tengo un ordenador porque no tengo más remedio.



Y ahora propone que el mundo entero consuma carne artificial hecha en laboratorio. Estamos entrando en un mundo de pesadilla y ni siquiera nos damos cuenta. Seguro que él se tomará un buen solomillo de verdad y se reirá de nosotros, diciendo: “Hago con ellos lo que quiero, se lo tragan todo. Y me hacen rico y se consideran muy modernos”.

Apuesto a que en Silicon Valley hacen verdaderas orgías de risas a cuenta de nosotros, corderitos dóciles que cumplimos todos sus caprichos. Mientras se toman su vino Baron de Rotschild exquisito de la cosecha de no sé cuántos con su familia, dicen con desprecio: “Consumen todos nuestros productos de laboratorio y nos enriquecen cada vez más. Y encima dicen que eso es progresismo, ja, ja, ja”. Hablan de los indignados de hace diez años, pero ¿contra qué coño se indignaban?

ANTONIO COSTA GÓMEZ, ESCRITOR