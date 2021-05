El Salamanca UDS gasta otra bala en Villaviciosa y no se acerca a la salvación (0-0)

Domingo, 2 de mayo de 2021

Sergio Molina falló un penalti antes de que el Lealtad se quedase con diez y hubo un gol fantasma de Fer Llorente que no subió al marcador

El Salamanca UDS gastó otra bala en Villaviciosa y no se acercó a la salvación (0-0). Sergio Molina falló un penalti antes de que el Lealtad se quedase con diez y hubo un gol fantasma de Fer Llorente que no subió al marcador. Así, los del Helmántico, que salieron favorecidos por el arbitraje, siguen en puestos que no dan derecho a estar en Segunda RFEF el próximo curso, a pesar de llevar ya nueve jornadas sin perder.

Por su parte, Lolo Escobar, que no pudo sentarse en el banquillo después de ser expulsado en Mareo, tuvo que dar indicaciones a sus futbolistas a escasos metros del lugar habitual, ya que el feudo asturiano es de reducidas dimensiones y no se notó en exceso su ausencia en la banda.

Además, el técnico realizó una revolución en el once al pasar al 4-2-3-1 con Anderson Arroyo como central; doble pivote con Fer Llorente y Sergio Molina; línea de tres para Álex Camacho, Juancho López y el Puma Chávez y Uxío da Pena, que volvió a ser titular meses después, se colocó solo en la punta del ataque.

Las dos primeras ocasiones fueron para un Sergio Molina que intentó marcar su segundo tanto en el club, aunque no tuvo mucho éxito. A partir de ahí, el cuadro local empezó a venirse arriba y la desgracia golpeó a los visitantes con la quinta amarilla del curso para Sergio Ayala, que no podrá jugar el próximo partido. Tampoco lo hará Fran Delorenzi, que vio la amonestación desde el banquillo por protestar.

Por su parte, el verdugo Maissa Fall, que fue el que marcó el 1-1 en el duelo de ida sobre la bocina, se quedó cerca de anotar en dos ocasiones. Y pasada la media hora de juego, el Salamanca UDS reaccionó con un buen cabezazo del Puma Chávez al que hizo un Mateusz hizo un paradón, mientras que Candelas pidió mano dentro del área… y el colegiado no decretó penalti. Mejoría charra justo antes del descanso sin premio.

En la reanudación, poca historia hubo que contar hasta que Lolo Escobar decidió mover el banquillo y retirar a Álex Camacho y Uxío da Pena por Ernest Ohemeng y Javi Navas, que regresó de lesión -antes de lo previsto- tras sufrir una micrrorotura en el muslo izquierdo. Con ellos sobre el césped, Iriondo cometió un penalti y todo parecía ponerse de cara para los de blanco inmaculado. Sergio Molina cogió el balón… y Mateusz paró su lanzamiento desde los once metros. Mazazo en toda regla.

Poco después, un duro choque entre Maissa Fall y Javi Navas acabó con el jugador del Lealtad expulsado a falta de un cuarto de hora para el final del partido. Tras ver la repetición, todo apuntó a que la roja fue excesiva. El Puma Chávez dispuso en sus botas de la diana clave en el añadido, aunque se equivocó al pasar el balón y no tirar. Y para rematar, gol fantasma de Fer Llorente. Otra bala perdida y ya solo queda una en la recámara: el domingo que viene frente al Oviedo Vetusta en casa. Final de finales...

FICHA TÉCNICA

Lealtad: Mateusz; Piniella (Kofi, min. 85), Maissa, Juan López, Gabri Salazar; Iriondo, Juan Mera (Jorge Sáez, min, 71), Obaya, Sandoval (Saha, min. 71), Unai Hernández y Pola.

Salamanca UDS: Javi Benítez; Nacho López, Arroyo, Sergio Ayala, Candelas; Fer Llorente, Sergio Molina; Álex Camacho (Ernest, min. 62), Juancho (Jorge Mora, min. 73), Puma Chávez (Kristian, min. 92); Uxío da Pena (Javi Navas, min. 62).

ÁRBITRO: Daniel Palencia Caballero (colegio vasco). Expulsó a Maissa Fall. Amonestó a Piniella; Ayala, Puma, Delorenzi, Molina, Javi Navas y Nacho López.