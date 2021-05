El Ayuntamiento de Carbajosa abre el complejo deportivo para poder presenciar los partidos de fútbol

Sábado, 1 de mayo de 2021

Se ha celebrado una reunión con los diferentes clubes para informarles de la normativa

Ante la mejoría de la situación sanitaria, el Ayuntamiento de Carbajosa ha decidido abrir al público a partir de hoy, día 1 de mayo, el Complejo Deportivo Exterior con el fin de que se pueda disfrutar de los partidos de fútbol que se desarrollen en estas instalaciones del municipio.

Para ello, el Ayuntamiento de Carbajosa ha establecido, tal y como marca la normativa sanitaria, un protocolo de medidas que deberán cumplirse estrictamente. Así, la entrada al recinto deberá realizarse 15 minutos antes de que comience el partido y solo se podrá acceder por la puerta asignada. En esta entrada se colocará una mesa donde deberá estar el responsable del club local que juegue en ese momento y que será el encargado de recoger los datos que posibiliten una trazabilidad en el caso de que sea pertinente (nombre y apellidos, DNI y número de teléfono). En esta entrada se dispensará gel hidroalcohólico y se tomará la temperatura (no podrá acceder al recinto la persona que supere 37,5ºC).

El aforo de la instalación deportiva se cubrirá por orden de llegada y será de 50 personas en cada grada, es decir, 100 personas en total. Una vez que esté completo, se cerrará la puerta y no podrán acceder más personas al recinto. Además, los espectadores, que deberán permanecer sentados en todo momento, solo podrán ocupar las sillas que no tengan precinto y que estén habilitadas para poder disfrutar del partido. Está prohibido fumar y comer dentro del Complejo. El uso de la mascarilla también será obligatorio, así como mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre espectadores.

Una vez que finalice el partido, el público deberá salir de forma ordenada por la puerta habilitada al efecto. No se podrá dejar ningún objeto en las gradas.

El Ayuntamiento de Carbajosa adelantó a principios de semana a los clubes deportivos del municipio la intención de abrir el 1 de mayo y ayer el concejal de Deportes, Domingo Elena (Tote) mantuvo un encuentro con los representantes de estos colectivos para explicarles de primera mano las medidas que se deberán mantener dentro del recinto.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Carbajosa solicita a todos los vecinos del municipio, así como a las personas que puedan acudir como público que, para la buena marcha de la práctica deportiva con público de nuevo, cumplan escrupulosamente las medidas señaladas.