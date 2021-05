El Premio Pilar Fernández Labrador viaja a tierras mexicanas, a manos de Margarito Cuéllar

Sábado, 1 de mayo de 2021

La española Carmen Palomo, por su obra ‘Un silencio habitado’, obtuvo el Accésit

De ‘muy reñido’ calificaron algunos miembros del jurado, el fallo que otorgó el prestigioso Premio Internacional de Poesía ‘Pilar Fernández Labrador’ al poeta mexicano Margarito Cuéllar (San Luis Potosí, 1956), por su libro ‘Ensayo sobre la belleza y el desorden de las cosas’, el cual sobresalió entre los 1304 trabajos presentado a la VIII edición de este galardón salmantino que anualmente convoca la Asociación de Mujeres en Libertad, con el apoyo de la Diputación de Salamanca y la Sociedad de Estudios Literarios y Humanísticos de Salamanca.

Este año las votaciones se hicieron utilizando medios tecnológicos, coordinados por Victoria Pérez Castrillo, secretaria del premio. El jurado estuvo integrado por Pilar Fernández Labrador, António Salvado, Carmen Ruiz Barrionuevo, Jesús Fonseca, Alfredo Pérez Alencart, Carlos Aganzo, José María Muñoz Quirós, Inmaculada Guadalupe Salas y David Mingo. Para Carmen Ruiz Barrionuevo, reconocida como una de las más importantes especialistas en Literatura Hispanoamericana a nivel mundial, y quien escribirá el prólogo del libro que saldrá bajo el sello de la Diputación de Salamanca, “Margarito Cuéllar, en ‘Ensayo sobre la belleza y el desorden de las cosas’, plantea un itinerario que conlleva el descubrimiento de una nueva tierra en la que también encuentra la belleza y el desorden. ‘La niebla desarticula la belleza y el orden de las cosas’, reflexiona, a punto de emprender ese viaje sobre el que termina imponiéndose la mirada que plasmará en el poema: la belleza que comporta el desorden, la descomposición y el extravío del mal, junto con el reto de la negación y lo intangible de las cosas. Frente a ello la poesía es escalofrío y estremecimiento, y el poema reducto necesario en el que se vuelca la lectura del mundo, o la observación de cuanto vive sobre la tierra, aunque sea evanescente, caduco y limitado”.

Cuéllar es autor de una decena de poemarios muy valorados por la crítica especializada y ha obtenido importantes reconocimientos por los mismos, el último otorgado en Huelva el año 2020, el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, por su libro ‘Con Nadie, salvo el mundo’. Otros reconocimientos son el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer (2014) o el Premio Hispanoamericano Festival de la Lira (Ecuador, 2019).

Tras estos resultados, Alfredo Pérez Alencart, poeta, profesor de la Universidad de Salamanca y coordinador literario del premio, estima que el Fernández Labrador “se ha convertido en un premio de referencia aquende y allende el castellano. No otorga un Euro, pero concede el prestigio y el reconocimiento que impulsa o consolida una entrega a la palabra poética. Ganarlo supone un espaldarazo definitivo por la absoluta credibilidad de su jurado, ajeno a todo aquello que no sea la calidad del libro premiado. Y se otorga desde Salamanca, donde se ordenó el castellano gracias a Nebrija”. Alencart también destacó que otros tres libros llegaron hasta la última votación: ‘Ojalá me parezca a las voces del fondo’, ‘Canciones errantes para un niño’ y. ‘Abolición de los elementos’.

Accésit para Carmen Palomo

Por su parte, de entre los otros 15 finalistas, el jurado decidió otorgar un Accésit del premio al libro ‘Un silencio habitado’, de la madrileña Carmen Palomo. Este trabajo también será publicado por la Diputación de Salamanca y tendrá un prólogo del poeta y periodista Jesús Fonseca. Palomo Pinel (Madrid, 1980) es doctora con Premio Extraordinario en Derecho Romano, materia de la que es profesora en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Su libro ‘Glosas al fuego’ mereció en 2016 el I Premio Internacional de Poesía «Francisco de Aldana» y fue publicado en edición bilingüe (español-italiano) por Hebel Ediciones, de Santiago de Chile. En 2018 obtuvo el Premio Esdrújula de Poesía por su libro ‘Las costuras del hambre’, entre otros reconocimientos.

Sobre el libro ‘Un silencio habitado’, Jesús Fonseca, miembro del jurado, destacó que ‘Un silencio habitado’ “representa una poesía de quietud, que entronca con grandísimos poetas como San Juan de la Cruz, que tenía un corazón y una mente silenciosas, “en ansias y en amores inflamado”, para así no pensar, tal vez porque “sin pensar en nada es como mejor se piensa”.

Entrega del premio

Tanto la entrega del premio como del accésit está prevista para el 13 de octubre, dentro de los actos programados del XXIV Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que en Salamanca organiza la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, bajo la coordinación del poeta peruano-español Alfredo Pérez Alencart. Ediciones de la Diputación de Salamanca se encargará de publicar los dos poemarios, que llevarán ilustraciones de Miguel Elías, encargado de realizar una pintura del Quijote para ser entregado al poeta premiado.