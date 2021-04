El Madrid cliché de ´IDAyuso´

Ya saben ustedes que según la RAE (Real Academia Española), ´cliché´ puede significar, en sentido figurado, un lugar común, o una idea o expresión demasiado repetida, y por eso ha perdido su fuerza o novedad y se ha convertido en un lugar común.

Pues eso es lo que ´IDAyuso´ pretende de Madrid: convertirlo en el tópico del enfrentamiento político del PP contra el Gobierno de Pésanchez. Y así, IDA cambia a capricho y en horas su lema electoral: de “Socialismo o Libertad” a “Comunismo o Libertad”, o últimamente “Libertad” a secas. Y claro, ustedes lo suponen, ella es la “Libertad” de cliché de los castizos ´gatos´.

Y Toni ´cantó´, mientras ´IDAyuso´ puso la letra de su “payusada” fichándole para su equipo. Pero la treta de ´tonicantó´ –y del PP– para ser candidato de los populares se derrumbó con el dictamen del Tribunal Constitucional y el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 5. No puede ir en las listas electorales alguien que no está censado (en su momento), ni puede votar en Madrid.

Dijo ´tonicantó´ hace unas semanas que dejaría la política y "volvería a su trabajo anterior"(¡!) ¿Hipócrita, veleta, traidor, mentiroso? Más bien, simplemente, es un practicante acérrimo de la política del Método Chaqueterovski (de Vecinos a UPD, de ahí a Cs y ahora a PP, y siempre para ´carguitos´). Toni Cantó demuestra que siempre hay sitio en política para los mercenarios. Pero IDA sigue en sus trece defendiéndole: “San Isidro Labrador, pájaro que nunca anida; no le pegues al chiquillo (´tonicantó´), que él no perdió la petaca".

La pelea por el ´casoplón´ político de la Comunidad de Madrid continúa con cierta ventaja de ´IDAyuso´, pues el PSOE de Gabilondo no acaba nunca de arrancar.

El debate entre los 4 principales aspirantes al gobierno madrileño decepcionó un poco. Quizás el más atractivo y eficaz fue Piglesias y la más ´meme´ y simplona fue ´IDAyuso´.

Uno de los grandes errores estratégicos de Pésanchez en esta legislatura y en el partido, a pesar de sus aciertos electorales y con la moción de censura a Rajoy, ha sido Ángel Gabilondo y Pepu Hernández, en la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. Pésanchez patinó, y ahora vuelve a las andadas cuando ya tenía ´colocado´ al sabio profesor filósofo para Defensor del Pueblo, un puesto digno no combativo y sin ansias de poder. Otra vez Pésanchez comete el mismo error de hace dos años.

“Soso, serio, formal” y todo lo que ustedes quieran, pero Gabilondo no es el más apropiado para batallar con los mediáticos ´gurús` y asesores de Ayuso.

Ahí tenemos a MAR (Miguel Ángel Rodríguez, ex vocero ´borrachín ´ de Aznar; Lasquetty, el gran privatizador; Enrique López –el juez motero ´piripi´–, y ahora al teatral Toni Cantó. Y mal empezó Gabilondo la campaña electoral ´cargándose´ la unión de la Izquierda madrileña con las críticas y rechazo a Piglesias. Es una estrategia comedida y ´buenista´ de inútiles fichajes ´bomba´, de una descafeinada socialdemocracia de centro derecha, que dice no buscar la confrontación. Pero eso no le hace pupa a IDA Ayuso ni a PPalmeida ni a sus votantes. Todos ellos –peperos madrileños– se ´descojonan´ de risa ante las ´ingenuas´ y trasnochadas embestidas dialécticas del sesudo Ángel Gabilondo, que se empecina en una campaña plana y sin temperamento.



´IDAyuso´ y sus siniestros asesores, ellos son –y se lo creen firmemente– el PP de Madrid y casi de España entera. Son la sala de máquinas generadora de ideas neoconservadoras y políticas socioeconómicas del ultra neoliberalismo salvaje de la FAES de Aznar.

IDA sigue alardeando de su apuesta por el sector de la hostelería como ´salvapatrias´ de los hosteleros, fundamentalmente del centro de Madrid y zona de Ponzano en Chamberí y otros. "Ayuso somos todos. Gracias a esta chica que nos cuida, podemos respirar en Madrid", recalcan. Todo ello, a pesar de que la incidencia pandémica sube últimamente como la espuma a cifras alarmantes. Eso sí, celebrándolo con sus banderitas, carteles y cacerolas, en un clima enfangado de bulos y dudas sobre la vacunación y las normas gubernamentales contra el Covid-19.

Ahora ´IDAyuso´ apela al simpatizante de la Izquierda que “ama España” para que la voten. ¿Qué amor y qué España pretende IDA? Más que amorío y seducción es su antónimo lo que ella provoca en las Izquierdas: ojeriza, antipatía, o inquina a mansalva.

En resumen, esta ´IDAyuso´ y sus funestos asesores, qué han hecho por esta pandemia en Madrid? Ni han ayudado económicamente a los ERTES, ni han dado un solo euro a los hosteleros que tanto dicen proteger. Han conseguido destrozar la Sanidad Pública y que la incidencia de la Covid-19 en Madrid sea la tercera de España, además de tener el mayor porcentaje de camas UCI con pacientes COVID, y más de quince mil fallecidos en la pandemia…

Para más inri y olé, la presidenta IDA programa un festival taurino en Las Ventas con seis mil personas el día del cierre de la campaña electoral, con canapés, vino, cervezas y capotazos…´IDAyuso´ quiere más más subvenciones y festejos taurinos, más hostelería abierta, más cañas, más tapas, más colas del hambre, ¿más covids-19? Ella, a lo suyo, que es ser la reina de los memes, bulos y dudas sobre la vacunación y las normas gubernamentales contra el Covid-19 ¿´IDAyuso´ recogerá la montera del proceso electoral madrileño? Cuidado, que esta IDA va camino de la mayoría absoluta, si la Izquierda progre, la radical y la otra, no lo remedian, aunque me parece que ya llegan mal y tarde...

Por ello, es obligación moral y política impedir democráticamente que las ideas neoliberales de la reina de los memes sigan gobernando Madrid con la anuencia de VOX. La Izquierda plural y ´progresista´ debe salir unida a contrarrestar sus mentiras y desmanes. Ya sean del PSOE, IU, Podemos, Más Madrid, ´Anticapi´, Alternativa Republicana y otros, sean verdes, rojos muy rojos, blancos o del color que sea, pensionistas, animalistas, humanistas, autónomos…