Problemas en defensa: Casado no completa el entrenamiento del Salamanca UDS y Sepúlveda no sale al campo

Viernes, 23 de abril de 2021

No hubo buenas noticias en el entrenamiento de este viernes en el Salamanca UDS. Iván Casado no completó la sesión con el Salamanca UDS y Leo Sepúlveda no salió al campo para ejercitarse. Así, los dos jugadores serán bajas para Mareo -salvo milagro mayúsculo- y Lolo Escobar tendrá que recomponer la zaga para el duelo contra el filial del Sporting, que tendrá lugar el próximo domingo a las 12:00 horas y se podrá seguir con el minuto a minuto de este medio de comunicación desde antes del inicio del choque.

Por su parte, el técnico extremeño trabajó con diversas variantes para la transcendental cita en la pelea por la permanencia en Segunda RFEF, ya que deberá ingeniárselas para paliar las dos ausencias anteriormente citadas y las de Alfonso Candelas –sancionado- y un Javi Navas que se encuentra evolucionando favorablemente de su micrrorotura en el muslo izquierdo, motivo por el que podría regresar antes de lo previsto al grupo. Cabe destacar que el extremo trotó y tocó balón al margen del resto.

Además, la plantilla incidió en los remates a puerta sobre Javi Bénitez y Mike Barba, mientras que un buen número de futbolistas realizaron jugadas de estrategia sobre el césped del Anexo posteriormente. Por otro lado, al meta mexicano se le sumaron Luis Martínez, Fernando Romero, Willy y Clay Silvas desde el filial para completar la penúltima práctica de la semana. Finalmente, Escobar comparecerá ante la prensa el sábado y no el viernes, y Antonio Amaro cumplió 29 años con la compañía del equipo de su vida.

Fotos: Carlos Cuervo