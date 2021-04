¿Conectados o desconectados? Esa es la cuestión

El mundo no para de avanzar, al igual que la manera en cómo nos relacionamos entre las personas y, sobre todo, la forma en que nos comunicamos unos con otros.

El artista francés, Jean Jullien, en su libro Modern Life presenta sus observaciones de la vida diaria desde su mirada visual, humorística y desde los smart phones, las realidades y las verdades universales del comportamiento humano y la vida moderna que nos conectan a todos. Unas veces divertidas, otras no tanto que nos llevan (o deberían) a reflexionar sobre la excesiva influencia que los dispositivos tecnológicos tienen en la actualidad en nosotros y ayudarnos a plantearnos cómo conseguir un uso consciente y coherente de los mismos.

Con esto no estamos “castigando” la tecnología, ni mucho menos. De hecho, en nuestra metodología de trabajo que va de lo oral a lo digital, la integramos porque consideramos que no es un enemigo de la lectura, sino un complemento. Pero como todo, en su justa medida y teniendo muy claro nuestro objetivo con ella.

Son muchas las familias que comparten con nosotras su preocupación sobre el tiempo que sus hijos (pequeños, medianos y jóvenes) pasan frente a las pantallas. Parece una obviedad pero no lo es tanto. Las pantallas son maravillosas o nefastas dependiendo del uso que hagamos de ellas y, para que eso sea de una forma u otra, tenemos que tener claro que quien tiene que tener el control de la pantalla y de la exposición somos los adultos. Si no lo hacemos, lo que ocurre es que la pantalla, que ya nos ha atrapado, acaba teniendo nuestro control y nos desconectamos del mundo que nos rodea, y lo que es peor, de nosotros mismos.

Hoy queremos compartir una selección de libros donde reflejan estas situaciones que, una vez más, nos invitan a pensar.

Papá está conectado. Philippe de Kemmeter. SM, 2017

Pequeño pingüino está cansado, como su madre, de que su padre esté todo el día conectado a internet. Tiene un padre de los más virtual. Cuando no habla con sus amigos en Icebook busca wifi entre los iglús. Sin embargo, un hecho inesperado provocará un cambio en esta familia de pingüinos. Un cuento que, a través de escenas cotidianas y repleto de humor, nos cuenta verdades e invita a reflexionar sobre el papel de las nuevas tecnologías y su uso desmedido en la vida familiar.

¡Hola! ¡hola! Matthew Cordell. Juventud, 2014

El mundo exterior es increíble, lleno de colores, de formas... pero la familia de Lidia está demasiado ocupada con sus dispositivos electrónicos para darse cuenta. Cuando ella quiere interactuar con ellos es ¡misión imposible! Lidia dice hola a todos. ¿Hola? ¡Hola! pero los encuentra demasiado ocupados. Quién no está mirando la pantalla del ordenador o de la consola, está hablando por teléfono móvil. Por suerte, Lidia se aventura al mundo y descubre lo maravilloso que es y todas las cosas a las que saludar: a las rocas, a las flores... incluso el mundo saluda a Lidia: “Hola, lidia”. Una historia repleta de ingenio con un gran final. ¿Logrará la protagonista que su familia diga hola mundo adiós gadgets para no perderse todo lo que hay fuera?. Aquí os dejamos el booktrailer.



¿Jugamos? Ilan Brenman / Rocío Bonilla. Algar, 2017

Pedro es un niño que siempre está jugando pero no se esconde, no juega con la pelota, apenas comparte tiempo con su familia y con sus amigos. Es verdad que no para de jugar, pero en “compañía” de su tableta, su móvil y su consola. ¿Se dará cuenta Pedro de lo que pierde y decidirá cambiar. Una propuesta muy interesante donde os lectores tienen la respuesta una vez finalizada la lectura del libro, aunque nadie lo escriba. Las ilustraciones (fijaros ya en el detalle de la portada) realizadas a página completa y con desplegables dialogan a la perfección con las palabras y son el complemento perfecto para que los lectores seamos conscientes del mensaje claro. Una historia que invita, una vez más, a reflexionar sobre lo visto y lo leído. Incluye un cuaderno complementario con pasatiempos y manualidades para realizar en compañía.

Desconectados. Mïriam Tirado / Joan Turu. Carambuco Ediciones, 2020

En esta familia, cada uno de sus miembros pasan gran parte del día enganchado a la pantalla. Sin que se den cuenta, la situación se va complicando ya que, la desconexión entre ellos comienza a ser cada vez más y más grande hasta tal punto, que viven prácticamente desconectados entre ellos. ¿Volverán a conectarse? ¿Cómo lo harán? Un cuento que ayuda a entender como son de adictivas las pantallas y nos hace reflexionar sobre nuestros hábitos y a tomar consciencia de esta situación de desconexión con nosotros mismos y con las personas que nos rodean.

Whapps. Mírame a los ojos. Andreu Martín Farrero. Edebé, 2019

Thriller futurista donde el autor traslada al lector a ver una sociedad (no tan alejada dela actual) en la que hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, viven hipnotizados por sus aparatos móviles y sumergidos en juegos, noticias, películas, mensajes, solicitudes de amistad, páginas de comprar y de vender, cabezas gachas... que no permiten que aflore ningún pensamiento ni sentimiento. Gran parte de la población parece feliz con este estilo de vida, excepto los Comandos Anti-Manipulación Mental. La inspectora Trix Huanga iniciará una investigación que le llevará a la gran corporación de comunicaciones que domina las más altas esferas del poder, la multinacional Triple Uve. Una novela que no te dejará indeferente.

Recordar que no es una reprimenda, es un recordatorio que nos tenemos que hacer todos.

Ilustración de Joan Turo en el libro Desconectados.

Soraya Hg.