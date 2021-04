Médicos de Salamanca piden que las Urgencias de Béjar no vuelvan hasta después del verano

Sábado, 17 de abril de 2021

37 médicos de la capital priman las vacaciones y las urgencias del Clínico, el Virgen de la Vega y el nuevo hospital, para no tener que trasladarse hasta Béjar para cubrir el Servicio de Urgencias 24 horas

37 médicos de Salamanca firman una carta dirigida a la atención de la Junta de Personal del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), en la que piden que se posponga durante unos meses la decisión de reabrir las urgencias hospitalarias en Béjar, por entender que en este momento no se dan las circunstancias más adecuadas para ello.

Los motivos aducidos por los médicos son que en la actualidad no ha desaparecido la pandemia que obligó en su momento a desplazar los recursos humanos del servido hacia los hospitales Clínico y Virgen de la Vega, que el personal sanitario está aún inmerso en un “arduo” proceso de trabajo con el fin de organizar la asistencia ante la próxima e inminente apertura de las urgencias del nuevo hospital y que este mes de junio comienza el periodo vacacional de los médicos adjuntos del servicio, que se prolonga hasta el mes de octubre, por lo que no se puede disminuir el número de efectivos durante el periodo estival. Los médicos añaden que en los últimos años han tenido problemas y ha sido casi imposible contratar facultativos para poder sustituir las ausencias durante las vacaciones y esto supone una carga de trabajo para el equipo y este año se temen que pueda ocurrir los mismo al no disponer de residentes propios.

En la carta, los médicos proponen que se espere hasta después del verano para la reapertura del servicio de Urgencias en Béjar, para que haga efecto la vacunación y que se confirme la apertura de este servicio en el nuevo hospital de la capital, considerando “probable” que entonces se puedan optimizar los recursos humanos al no tener que dispersarse el servicio entre Urgencias del Clínico, del Virgen de la Vega, del circuito Covid y de Béjar. Además manifiestan que la alternativa sería aumentar en un puesto la dotación de equipos de Atención Primaria que atienden el punto de atención continuada en el hospital de Béjar, en el que actualmente hay tres médicos.

Los médicos discriminan las zonas rurales primando los recursos humanos en los hospitales de Salamanca manifestando que si el servicio de urgencias consigue algún efectivo para sustituir las vacaciones de verano, les será más fácil organizarse si no tienen que desplazarse hasta Béjar hasta el final del verano y justifican su propuesta señalando que los equipos médicos de Atención Primaria de Béjar están lo suficientemente capacitados para atender las urgencias de la población de la zona y también cuentan con el apoyo de la UME 112, situada en el mismo edificio, para atender las posibles emergencias. Añaden que estos equipos con sede en el hospital se pueden beneficiar de la existencia de analítica básica y radiología convencional, pues están cualificados para ello.