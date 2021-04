Raquel Carnero, coautora de ‘Vacunando, ¡dos siglos y sumando!’: “Esta semana es crucial en Salamanca”  

Miércoles, 14 de abril de 2021

Junto a Luis Marcos, ambos farmacéuticos, han querido aprovechar la inauguración de esta muestra en Carbajosa para remarcar la importancia de vacunarse

Los farmacéuticos Raquel Carnero y Luis Marcos son los autores del libro ‘Vacunando ¡Dos siglos y sumando!’ y este martes han estado en Carbajosa de la Sagrada para inaugurar la exposición del mismo nombre que permanecerá en la Casa de Cultura hasta el próximo 22 de abril. El alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, y la concejala de Cultura, Teresa Sánchez, han acompañado a los autores en la inauguración de la muestra.

Esta exposición resuelve algunas dudas que pueden existir entre la población sobre la vacunación en nuestro país, pero todavía no incluye ningún panel específico sobre las vacunas del COVID porque cuando se escribió el libro y se preparó la muestra todavía la pandemia no formaba parte de nuestras vidas. No obstante, los autores de este libro, que está de plena actualidad, ya están preparando el material que esperan poder incorporar pronto.

Aunque las vacunas contra el COVID19 no figuren en la exposición, los autores del libro, licenciados en Farmacia, han querido aprovechar la inauguración de esta muestra en Carbajosa para remarcar la importancia de vacunarse. “El riesgo del COVID supera con creces al que supone la vacuna”, asegura Raquel Carnero, quien es también delegada de Farmamundi en Salamanca. También señala como uno de los riesgos de sufrir la propia enfermedad es la generación de trombos, de ahí que no deba servir como excusa. “Vacunarse es un deber comunitario, por mí y por todos los que no se pueden vacunar”.

Raquel Carnero también ha destacado que “esta semana es crucial en Salamanca”. “Si todo marcha según lo previsto y se consigue vacunar a la población de entre 70 y 79 años estaremos dando un paso importante para comenzar a controlar la pandemia y conseguir el efecto rebaño”.

La exposición ‘Vacunando ¡Dos siglos y sumando!’ estará en la Casa de Cultura de Carbajosa de la Sagrada hasta el próximo día 22 de abril. La muestra está basada en el libro homónimo, ilustrado por Íñigo Ansola, que de manera divulgativa aborda la evolución de las vacunas y responde a las dudas más frecuentes que surgen sobre ellas.

La obra, de contenido divulgativo y muy gráfico, aúna información clara y amena para poder comprender algunas de las cuestiones más relevantes de la vacunación. En ella, los autores cuentan desde la historia de las vacunas, hasta las dudas más frecuentes, pasando por el calendario vacunal, la vacunación en otros países, enfermedades… “Un libro que es una vacuna infalible contra la desinformación, una enfermedad muy contagiosa y a veces incluso, mortal”, especifica su autora, Raquel Carnero.