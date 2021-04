Vacuna Janssen: efectos secundarios más comunes de la vacuna monodosis y cómo tratarlos

Miércoles, 14 de abril de 2021

A la espera de la decisión de EEUU para retomar la distribución de la vacuna, los síntomas más comunes y que ahora aparecen en su ficha técnica son cefalea, fatiga y dolor en la zona del pinchazo

Las primeras dosis de la vacuna de Janssen frente a la Covid-19, la primera monodosis, estaba previsto que llegaran esta misma semana a nuestro país, aunque este lunes la compañía farmacéutica anunciaba que se retrasarán, tras la paralización en Estados Unidos por seis casos de eventos trombóticos en personas vacunadas en las dos semanas siguientes a recibir la dosis. Aunque se trata de un bajo porcentaje frente a las más de 6,8 millones de dosis de la farmacéutica que han sido administradas en todo el país, por máxima precaución se ha decidido paralizar temporalmente su distribución. Desde el Ministerio de Sanidad apelan a la cautela, al tiempo que señalan estar “expectantes”, en palabras de la ministra.

De momento, esta reacción adversa no ha sido incluida en la ficha técnica y en su prospecto, en el que, tal publica el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento (Aemps), incluye entre sus efectos secundarios más comunes el dolor en el lugar de inyección, cefalea, fatiga y mialgias, náuseas y fiebre, siendo mayoritariamente de intensidad leve o moderada y desapareciendo en pocos días tras la vacunación.

Reacciones que, como añaden las autoridades sanitarias, se pueden tratar con analgésicos o antipiréticos (como paracetamol). Lo que no está recomendado -a diferencia de lo que sucede con otra vacuna como la de AstraZeneca – es tomarlos antes de la vacunación. “Al no disponer por el momento de datos sobre el impacto de esta medicación sobre la respuesta inmune, no se recomienda su uso profiláctico antes de la vacunación”.

Así es la vacuna monodosis de Janssen

Es una vacuna de vector vírico que vehiculiza dentro de un virus inofensivo diferente al coronavirus la información genética necesaria para que el cuerpo humano produzca anticuerpos/respuesta inmune frente a la proteína S del SARS-CoV-2, semejante a la vacuna de AstraZeneca.

Es una vacuna que necesita almacenarse y transportarse a bajas temperaturas (-25°).

Para que confiera inmunidad solo es necesaria una dosis.

La vacuna de Janssen está indicada en población mayor de 18 años.