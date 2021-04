El número de trasplantes de órganos se mantiene en el primer trimestre del año con 19 en Salamanca

Domingo, 11 de abril de 2021

Los trasplantes y la donación de órganos en Castilla y León igualan este trimestre las cifras previas a la pandemia

El sistema de donación y trasplante de órganos en Castilla y León ha igualado a lo largo de este primer trimestre de 2021 el nivel de actividad y las cifras que registró en el mismo periodo del año pasado, cuando aún no se había declarado la pandemia.

En concreto, el número de donantes este trimestre ha sido de 25 frente a los 26 del año anterior y el número de órganos que se han generado ha sido el mismo, un total de 78, según han informado a Europa Press fuentes de Sanidad. Concretamente se han registrado ocho donantes en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid; cuatro en el Hospital de Burgos, otros tantos en el de León y el mismo número en el de Salamanca; dos en el Río Hortega de Valladolid y otros tantos en el Complejo Asistencial de Soria y uno en Segovia.

El coordinador autonómico de Trasplantes, Pablo Ucio, ha reconocido que aunque la situación es "francamente dificultosa", de momento en Castilla y León es "optimista" porque se llevan prácticamente los mismos donantes y trasplantes que los que se realizaron en 2020, año en el que ha recordado que hasta finales de marzo no fue cuando la pandemia tuvo repercusión en esta actividad.

A lo largo de este primer trimestre se han obtenido 46 riñones (frente a 39 el año anterior), 19 hígados (18 en 2020), cuatro corazones (seis en el primer trimestre del año pasado), ocho pulmones (diez el año anterior) y un páncreas (cinco en 2020), con lo que la cifra total de órganos es la misma y el número de trasplantes similares, con 79 este año frente a 77 del pasado.

En cuanto a los trasplantes renales, se han llevado a cabo 40, de los que 17 se han practicado a cabo en el Complejo Asistencial de Salamanca y 23 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, lo que supone una cifra más elevada que los 33 del mismo periodo del año anterior.

Los renales de vivo/cruzado se han mantenido en dos en Salamanca, donde también se han llevado a cabo este año otros dos de páncreas y riñón (ninguno el año pasado).

Por su parte, los trasplantes hepáticos, que se realizan en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid han ascendido a cinco en este trimestre, dos menos que hace un año, y los cardiacos llevados a cabo en el Clínico de Valladolid se mantienen en cuatro.

Finalmente, disminuye ligeramente el trasplante de córneas al pasar de los 31 realizados en el primer trimestre de 2020 a los 26 que se han practicado en los tres primeros meses de este ejercicio.

El coordinador autonómico de Trasplantes ha señalado que tanto en donantes como en trasplantes la cifra "es muy buena", se va en una línea "aceptable" y espera que se pueda seguir así.

NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA

La actividad de trasplante cayó totalmente a raíz de la llegada de la pandemia, sobre todo a finales de marzo y el mes de abril del año pasado, lo que se debió a la precaución y a la dificultad de no poder tener espacios libres de COVID donde mantener a los pacientes durante los postoperatorios, puesto que son más vulnerables que otros enfermos en caso de contagio. Esto se sumó a un descenso de donantes por la pandemia y por la disminución de las patologías e ingresos que generar donantes.

Sin embargo, la actividad se fue retomando y se ha llegado a un primer trimestre de 2021 que ha sido "prácticamente normal" y, aunque es "difícil" y la situación es más complicada, se puede decir "que los hospitales han tenido una capacidad de adaptación que permite seguir con una actividad prácticamente normal", ha señalado Pablo Ucio.

En este sentido, ha explicado que ha habido una serie de restructuraciones en las unidades de críticos y en la actividad asistencial, también de los equipos de implante, que tienen una "eficacia clara", pero ha advertido de que "todo tiene un límite".

Así, ha aclarado que todas estas medidas, si la pandemia "explota", serán difíciles de mantener porque todo esto requiere un "gran esfuerzo" de las coordinaciones y equipos de trasplante para adaptarse a la situación, algo que "se está haciendo".

"Pero si al final esto se llenan todas las UVI y hay que bloquear la actividad quirúrgica porque no se dispone de quirófanos, al final no se podría mantener, esperemos que ese nivel no llegue", ha agregado.