El circo del Salamanca UDS no tiene fin: la FIFA bloquea la tramitación de fichas por ser un “club deudor”

Sábado, 10 de abril de 2021

El circo del Salamanca UDS no tiene fin. La última jugada del club presidido por Manuel Lovato fue que la FIFA bloqueó la tramitación de fichas por ser considerado un club deudor tras una denuncia por impago poco después del mercado invernal. La Gaceta publicó el nuevo desastre de la entidad, que no puede firmar jugadores para el bando de Escobar desde mitad de febrero -tiene fichas libres- y tampoco dar de alta a nuevos futbolistas en la base en las últimas semanas, por lo que varios de sus equipos no podrán competir en este curso, que no tendrá efectos clasificatorios por la pandemia.

Por otro lado, con respecto a los más pequeños, sus padres tendrán una reunión con Carlos Valverde, director de la cantera, para abordar el tema, por lo que será el exzaguero el que tenga que dar la cara por la mala gestión de sus superiores una vez más. En definitiva, se trata del enésimo error de un Salamanca UDS que tiene ya cansada a su afición tras un año para el olvido.

Tras ser preguntados por SALAMANCA AL DÍA, varios miembros de la zona noble del Helmántico prefirieron guardar silencio y no contestar, por lo que cabe la posibilidad de que el club ofrezca su versión de los hechos mediante un comunicado oficial.