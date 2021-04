Casado insiste en que se guió por la prudencia y espera una postura clara sobre la segunda dosis de AstraZeneca

Jueves, 8 de abril de 2021

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha insistido en que se guío por el "principio de prudencia" para paralizar temporalmente la vacunación con AstraZeneca hasta conocer el pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento (AME) al tiempo que ha explicado que aún no se ha fijado el criterio de actuación con las personas que han recibido la primera dosis de la vacuna inglesa "porque no hay un criterio científico claro".

Así lo ha asegurado Casado en una entrevista concedida al programa 'Más de uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha asegurado que se vacunará con AstraZeneca cuando le corresponda ya que entra en el rango de edad de aplicación de esta vacuna, de 60 a 65 años.

La consejera ha aseverado que se paralizó la vacunación porque se sabía que la EMA estaba preparando un informe y oyeron que podía haber un anuncio "sobre que había relación plausible de fenómenos trombóticos" con la vacuna inglesa, pero no se sabía "la intensidad de esos fenómenos" lo que llevó al grupo de vacunación de Castilla y León a analizar la situación y paralizar temporalmente la vacuna, como así se lo comunicó a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

"Había una duda razonable y el principio de prudencia debe de estar por encima de todas las cosas", ha enfatizado Casado, quien ha asegurado que no se conocía "ni la magnitud ni la intensidad" de los efectos secundarios de AstraZeneca por lo que se guió "por el principio de prudencia".

Una vez que se pronunció la EMA y se dijo que "son fenómenos limitados, son un efecto raro, que pasa con otros medicamentos" pero es una vacuna "segura", ha indicado la consejera, quien ha pedido disculpas a las personas que ayer se vieron afectadas por la paralización de la vacunación.

No obstante, Verónica Casado ha indicado que aún no se ha despejado la duda de qué pasa con la segunda dosis de las personas que ya han sido inoculados con AstraZeneca, una cuestión que la consejera planteó en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad pero que aun no se ha despejado ya que se existen tres líneas de trabajo que pasan por mantener una sola dosis, que da un 70 por ciento de inmunidad, poner la segunda dosis pero alargando el tiempo o combinar vacunas.

Al respecto, la consejera ha precisado que en Castilla y León la fecha para inocular la segunda dosis de AstraZeneca sería el 5 de mayo pero espera que en un par de semanas se posicione la Comisión de Sanidad Pública "porque ahora mismo no hay un criterio científico de qué hacer".