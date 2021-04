La próxima concentración por los servicios del Hospital de Béjar será en Salamanca

Lunes, 5 de abril de 2021

La plataforma para la defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca confirma, como ya venía anunciando, que la próxima concentración por la vuelta de los servicios del hospital Virgen del Castañar, se realizará ante las puertas de la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca.

El acto reivindicativo se está organizando de forma coordinada con otras plataformas, sindicatos, asociaciones, representantes políticos y grupos de ciudadanos descontentos con las actuaciones que el SACYL lleva a cabo en la provincia y en otras zonas de la Comunidad Autónoma.

Marisa Díaz, portavoz de la Plataforma ha declarado: “pasó el tiempo de la emergencia y de la urgencia. La pandemia ha dejado de ser excusa. Han tenido más de un año para observar, reaccionar y gestionar. La gente está cansada de esperar, aguantar y temer no solo por su salud, también por su vida. No solo en Béjar donde seguimos sin urgencias hospitalarias 24 horas, hospitalización y médico internista durante toda la semana que pueda gestionar los posibles ingresos, sino también en la comarca de Ciudad Rodrigo, que exige la incorporación de más especialistas para sus consultas, y en Vitigudino, donde llevan mucho tiempo pidiendo una UVI móvil para su comarca que no tiene autovía y está a más de 100 km. de la capital; en Ledesma que necesitan un soporte vital básico porque carecen de transporte sanitario; en las comarcas de El Barco de Ávila y Piedrahita, que siguen pidiendo poder elegir, como dice la ley, el hospital de referencia por cercanía”. La Portavoz considera que se está discriminando a los habitantes de las zonas rurales, que no piden privilegios sino los mismos derechos que los habitantes de las grandes ciudades.