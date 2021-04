‘Canto hasta hoy’, sesenta años de vida literaria del brasileño Cyro de Mattos

El escritor brasileño Cyro de Mattos leyendo en el Teatro Liceo de Salamanca (foto de José Amador Martín)

Este 8 de abril, la Fundación Casa de Jorge Amado acogerá, en sus redes virtuales, el lanzamiento de la obra poética completa de mi buen amigo Cyro de Mattos, quien a sus 82 años ha publicado 56 libros en Brasil y 14 en España, Alemania, Francia, Portugal, Rusia, Estados Unidos, México, Dinamarca, Suiza o Italia. Yo mismo traduje una antología poética suya, titulada en castellano “Donde estoy y soy”, la cual presentamos en el Encuentro de Poetas Iberoamericanos de 2013. Años después, en 2017, se hizo una edición española bajo el sello de Verbum.

Valiosa es la obra poética y narrativa de Cyro de Mattos (Itabuna, Bahía, 1939), poeta, narrador, periodista, abogado y miembro de la Academia de Letras de Bahía, quien ha obtenido varios galardones, como el Premio Nacional Ribeiro Couto, el Premio Afonso Arinos de la Academia Brasileña de Letras, el Premio Centenario Emílio Mora, el Premio Internacional de Literatura Maestrale Marengo D’oro (Génova) o el Premio Jorge Portugal das Artes, el cual ha facilitado la publicación de la obra reunida. Entre sus libros de poesía más destacados están Vinte Poemas do Rio, Cancioneiro do Cacau, Ecológico, Vinte e Um Poemas de Amor, Devoto do Campo y Oratório de Natal, entre otros.

Cubierta de la obra poética completa de Cyro de Mattos. El retrato de la contraportada es del pintor Miguel Elías

Ahora los reúne todos, los publicados en Brasil y en otros países, en “Canto até hoje”, un volumen de 800 páginas bajo el sello de la Fundación Casa Jorge Amado y el apoyo del Estado de Bahía a través de la Secretaria de Cultura y de la Fundación Cultural del Estado de Bahía (Programa Aldir Blanc Bahia). El volumen, que será distribuido de forma gratuita a las bibliotecas públicas a trav´ñes de la Fundación Pedro Calmon, también estará disponible para descarga libre en su versión digital. Al final dela reunión de su obra poética se incluyen artículos y notas de escritores y críticos como Jorge Amado, Eduardo Portela, Nelly Novaes Coelho, Assis Brasil, Muniz Sodré, Heloísa Prazeres, Helena Parente, Graça Capinha, Maria Irene Ramalho, Juan Ángel Torres Rechy y quien esto firma (también mi traducción completa de su antología ‘Donde estoy y soy’).

Aquí recupero el pórtico que escribiera para esa antología suya, por mí traducida.

POESÍA Y VIDA : CYRO DE MATTOS

La poesía, cuando en verdad es Poesía, poco tiene que ver con la literatura. Esa esquiva dama está unida a la Vida : Poesía y Vida, como el respirar y el andar, como la profundidad milagrosa del Amor : potencia salvadora para unos, aliviadora para otros, la Poesía quita el antifaz con la mano del mundo que se ve (y no se ve) : y aparece la Vida con sus cocciones de porvenir, cierto, pero especialmente con su alfabeto del pasado, con su muestrario de lo memorable en la Historia del hombre : es relámpago y cicatriz, vida sin desfondar…



2.

He aquí a Cyro de Mattos mostrándonos su estela de Vida, sus viajes íntimos : Cyro, el de Itabuna, nos permite transitar con él; nos ofrece la llave para acceder a los compartimientos más selectos de unos versos plegados a su carne : Siempre lleva dentro el paisaje de su tierra madre y siempre extrae, del fondo de su inocencia, unas palabras que sustentan sus instantes de muchas décadas: “En aquel pequeño río / todas las certezas del mundo”.

Alves de Faria, Alencart, Tamura ,Cyro de Mattos y Fragoso en el Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca (foto de Jacqueline Alencar, 2013)

3.

Lo telúrico atraviesa buena parte de su creación lírica : “Penétrame de viento y lluvia / hora telúrica de antaño, / aquella que con emoción bendecía / a mano llena las raciones varias…”, pero también lo erótico : “Esa voluntad inmensa / de coger tu cuerpo / con las dos manos,/ morderlo como fruta, / beberlo como el vino…” : Poesía y Vida, suplicantes fuerzas para preñar lo creado nuevamente, el paisaje que Cyro lleva en la memoria, las estaciones que señorean bajo su cielo, el Tiempo que traspasa con sus diarias amenazas : “A cada nuevo amanecer / Las sombras del tiempo. / El autor de memorias” : un presente a salvo, un flotador para el eterno tiempo Vivo : la Poesía…

4.

La creación está a los pies del Espíritu. El ser humano sabe de Apocalipsis, de revelaciones… Unos cierran sus oídos, otros tapan sus ojos : pero Cyro de Mattos agrieta los silencios para que sangre la Esperanza y enseñe su Corazón : se hace un maduro niño que mira por las rendijas del misterio y, sin vergüenza, testimonia su fe : “Pero yo creo en esa mañana / Anunciada en Belén…” : lo cristiano no decrece, se alza impregnando honestidad a cada paso del poeta.

Alencart, Cyro de Mattos y Torres Rechy, en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca (2013, foto de Pablo Rodríguez)

5.

He aquí a Cyro de Mattos, volando hacia atrás como un colibrí : pero luego despeja nieblas o clama por la degradación del planeta : aquí está y se presenta por completo un poeta brasileño que merece un ciertísimo aplauso : Poesía y Vida, un largo camino que ahora se acopia para que no exista destierro : y tampoco olvido.

¡Purifica la emoción, Poesía!

Junio y en Tejares (2013)

Alfredo Pérez Alencart

Universidad de Salamanca