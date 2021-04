La Alcaldesa de Béjar no consigue aprobar el único punto del Pleno Ordinario de marzo

Jueves, 1 de abril de 2021

Ayer se celebró el Pleno Ordinario correspondiente al mes marzo con un solo punto del Orden del Día, algo que contradice “la agenda bastante complicada” que manifestó la Alcaldesa tener, para no haber podido reunirse con la asociación de feriantes de Salamanca.

Vacunación masiva de 1.200 dosis para mayores de 80 años de la Zona Básica de Salud de Béjar, el próximo miércoles

En la dación de cuentas y Resoluciones de Alcaldía, una sección en la que obligatoriamente un Alcalde o Alcaldesa tiene que informar del trabajo que ha desempeñado en el último mes, Elena Martín Vázquez, durante este mes de marzo ha realizado las siguientes gestiones, por las que ha cobrado un sueldo de 3.000 euros:

Día 3 de marzo, acompañó al Presidente de la Diputación y al Diputado de Deportes en la inauguración de los Bautismos Blancos en La Covatilla a las 12 de la mañana.

Día 5 de marzo , asistió a una reunión telemática de seguimiento del proyecto Jarcultur, con la Junta de Castilla y León y con autoridades de Bussaco.

Día 16 de marzo , asistió a una reunión con Adriss que le pidió colaboración para la presentación de proyectos ‘Net Generation’ junto a la Universidad de Salamanca.

Día 17 de marzo , asistió a la primera sesión de una reunión telemática para apoyar la candidatura de Guarda a Capital Europea de la Cultura, la segunda sesión tuvo lugar el 22 de marzo.

Día 25 de marzo asistió a la celebración telemática de la Asamblea General de la Red de Juderías de España y ese día trabajó el doble porque asistió además a un seminario, también telemático, en el que tuvo una intervención de cinco minutos y fueron los técnicos de la Junta los que presentaron el proyecto de intervención en la huerta de El Bosque.

En el punto del Orden del Día de ‘Informes’, la Alcaldesa ha informado de que ha tenido conocimiento por uno de sus antiguos compañeros del Centro de Salud, que el próximo miércoles se hará en la ciudad una vacunación masiva de 1.200 dosis a los mayores de 80 años de toda la Zona Básica de Salud de Béjar.

En el apartado de Ruegos y preguntas Purificación Pozo, concejala del Grupo Municipal Popular, le ha preguntado por los ataques que han venido recibiendo algunos periodistas de medios de comunicación locales cuando se refieren de forma crítica a la gestión del equipo de Gobierno, y concretamente le ha preguntado por el altercado con un “periodista bejarano” ocurrido ayer en la concentración por el hospital de Béjar. La Alcaldesa ha respondido de forma escueta “ni periodista, ni bejarano”.

César Jara, el periodista aludido, también ha respondido a la Alcaldesa: “Si su justificación para increparme y amenazarme ayer en público, mientras hacía fotos en la manifestación por el hospital, es decir luego en el Pleno del Ayuntamiento que no soy periodista ni soy bejarano, usted misma se evidencia como ignorante y no demócrata, además de destilar un tufillo excluyente y algo xenófobo. Soy periodista de toda la vida y estoy empadronado y pago impuestos en esta ciudad, a la cual admiro y aporto quizás más que usted con su prepotencia y nefasta gestión. Lamentablemente, yo también pago su enorme y desmerecido sueldo de 3.000 €. Si mi abuelo viviera, ya la habría expulsado del PSOE, esas siglas históricas no merecen gente así”.

Único punto del Orden del Día ‘solicitud de cesión de 500 m. de la carretera N-630 para la instalación de una gasolinera

La Alcaldesa defendió la solicitud al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, de la cesión de la titularidad de un tramo de 500 m. de la Carretera de Salamanca para la instalación de una nueva gasolinera en el tramo entre Palomares y Béjar.

La asunción por parte del Ayuntamiento de Béjar de la cesión supone que serán las arcas municipales las que tendrán que hacerse cargo del mantenimiento de la vía, valorado por el Aarquitecto municipal en unos 7.000 euros, que según el Grupo Popular solo corresponderían al asfaltado pero además habría que proporcionar a ese tramo todos los servicios de alumbrado, retirada de basuras, limpieza, mantenimiento de drenajes, señalización, etc.

Tanto Tú Aportas como el Grupo Municipal Popular solicitaron que ese punto se quedara encima de la mesa para valorar si sería conveniente solicitar la cesión sumándole aproximadamente otros 500 o 600 metros más, para tener capacidad de urbanizar todo el tramo desde Béjar a Palomares y no solo los 500 metros para la instalación de la gasolinera. Además Alejo Riñones, portavoz de los Populares, se ha mostrado reticente sobre la conveniencia de la instalación de otra gasolinera en ese lugar, pues sería la cuarta en un espacio de tres kilómetros, contando con la cesión aprobada en septiembre para la instalación de otra en la zona cercana a la estación de tren. Además Riñones le ha recordado al equipo de Gobierno socialista lo que decía de las nuevas gasolineras low-cost, cuando estaba en la oposición “lo suyo es sacar todas las gasolineras de la ciudad…la mayoría de las ciudades intentan sacar los coches…serán esas gasolineras low-cost que no tienen empleados”.

La Alcaldesa ha respondido que estas son gasolineras de marcas blancas que se instalarán en un mercado de libre competencia y que se les exigirá que tengan al menos cinco empleados.

No obstante la Alcaldesa no ha conseguido que el punto fuera aprobado, pues se ha aceptado la propuesta de dejarlo encima de la mesa, con los votos de los Grupos Popular y Tú Aportas.