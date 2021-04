“Hemos descubierto que la congregación es de 1682”, Emilio Alberto Sánchez Tabernero, hermano mayor

Viernes, 2 de abril de 2021

Este año toca aprender que la Semana Santa no sólo son las procesiones, y se presenta una buena oportunidad para descubrir “su significado”, verdadero, en opinión de Emilio Alberto Sánchez Tabernero, hermano mayor de la Congregación de Nuestro Padre Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias. A través de sus palabras, pronunciadas en el marco de la iglesia de San Pablo descubrimos apuntes interesantes de esta congregación, formada por alrededor de 650 hermanos.

¿En qué se distingue su cofradía?

Esta es una congregación con muchos años que se dedicaba al rescate de cautivos. Esta era la antigua capilla de los Trinitarios Descalzos. Esta congregación o confraternidad, que en un principio era la Santísima Trinidad, se creó para ayudar a los laicos que ayudaban a los enfermos. Esta congregación se ha caracterizado siempre por la caridad. Eso es algo que se ha mantenido, una buena parte de los ingresos del besa pies del Rescatado van a caridad.

¿Por qué es significativo para ustedes el lugar en el que estamos haciendo la entrevista?

Aquí se creó la congregación, a través de la confraternidad de la Santísima Trinidad, está siempre ha sido nuestra sede, desde el principio ha sido nuestra casa. Hubo dos momentos en que estuvimos fuera: en la Guerra de Independencia aquí estuvieron los franceses, nos echaron y estuvimos en la iglesia de San Adrián, durante los dos años que duró. Después, tras la exclaustración, cuando se echó de aquí a los trinitarios, hubo un momento en que también se nos echó, aunque finalmente conseguimos la propiedad de la iglesia.

¿Con qué imágenes cuentan?

Jesús Rescatado, es una talla anónima, no se sabe reamente cuál es su origen. Siempre se ha dicho que es una de las imágenes rescatadas en Fez. Lo que se cree realmente es que es una de las copias que se hicieron cuando esa imagen llegó a Madrid. Esta es una de las tallas que se copiaron de Jesús de Medinaceli. Desde el principio en Salamanca se ha tenido mucha devoción a Jesús Rescatado. Luego está Nuestra Señora de las Angustias, ahora se le atribuye a José Larra Domínguez, cuñado de los Churriguera, porque se cree que su mujer está enterrada aquí, entonces se cree que es una imagen que hizo para acompañarla. Está atribuida, no se sabe con certeza que sea de él. Lo curioso de esta imagen es que en un principio no era de la congregación y creemos que hasta 1878 no tenía nombre porque en un inventario de 1939 aparece como Dolorosa a los pies de la cruz con Jesús en brazos. En 1895 fue la primera vez que salió en Semana Santa. Creemos que a partir de que empezó a salir el Viernes Santo, ya se le puso nombre.

¿Qué harán este año?

No hemos tenido besa pies, se han mantenido las eucaristías y vamos a hacer un acto en la misma hora a la que tendríamos que estar en la calle aquí en la iglesia. Se han montado las imágenes en los pasos, están presidiendo, pero no se van a cargar porque no se puede. Tenemos un acto con poetas, cuarteto de cuerdas y lectura de textos bíblicos.

¿Qué cambia respecto a otro año?

La pandemia ha hecho que haya muchísimos cambios. A nivel congregación estamos con la renovación de estatutos que están presentados en el obispado. Este año por el mes de noviembre ha aparecido un libro de la congregación que estaba desaparecido desde la Guerra de la Independencia, son las constituciones de la congregación de 1796, escritas por el escribano del rey Carlos IV. A raíz de ahí estamos volviendo a estudiar la historia de la congregación, algo que no se había hecho nunca. Estamos con esto que puede parecer algo secundario, pero es muy importante. Por ejemplo, hemos conocido cual era la edad de la congregación, que hasta ahora no se sabía. Hasta ahora siempre hemos pensado es que era en 1796, la edad que teníamos era la reinstauración de la congregación. Ahora, al leernos las actas, libros de cuentas y estudiar la historia hemos descubierto que la congregación es de 1682, es cuando viene que se erigió canónicamente y se constituyó ante el Real Consejo de Castilla. Sería la segunda más antigua de Salamanca.

¿Qué echarán más de menos?

A cualquier hermano que le preguntes el no poder estar en la calle y cargar con las imágenes gente lo lleva bastante mal. Hay que reconocer que en la Semana Santa hay gente que vive para cargar su imagen en la procesión, yo creo que todos lo vamos a echar de menos.

¿Con qué obra social cuentan?

Buena parte de los ingresos de la congregación van destinados a ayudar en el mantenimiento de la parroquia. En muchas de las cosas que se hacen vamos de la mano, parroquia y congregación. A parte de eso, una cantidad importante va para caridad, trabajamos con el Centro Ave María de madres solteras. Este año hemos empezado a trabajar con las Hermanitas de los Pobres, con Red Madre y de la campaña de alimentos, una parte a parte de ir al centro Ave María, va al centro de Día de Cáritas.

¿Cómo invita a vivir la Semana Santa?

Lo que dije en el pleno de la junta es que va a haber Semana Santa, lo que no va a haber son procesiones. Parece que en un momento en que no va a haber procesiones no va a haber Semana Santa y es que esto no es así. Esto nos debe servir para ver lo que tenemos. Hay que aprender a saber qué es la Semana Santa en realidad. La Semana Santa en realidad no son las procesiones es su significado. Es lo que tenemos que saber este año, cuál es el significado de la Semana Santa fuera de la procesión.