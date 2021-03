Sábado, 27 de marzo de 2021

No hay nadie como el Perfumerías Avenida. Triunfo en Fontajau sobre el Uni Girona para acabar líder la fase regular (67-74) y contar con el ‘factor cancha’ en la posible final de los playoffs por el título de Liga este sábado por la tarde. De esta manera, la entidad presidida por Jorge Recio logró un nuevo éxito tras meterse la pasada semana en la Final Four de Estambul, que se celebrará durante el próximo mes de abril. No obstante, no todo fue bonito y Hayes se tuvo que ir lesionada muy pronto. Hof también acabó la batalla tocada del hombro.

Por otro lado, el técnico Roberto Íñiguez, que llegó al feudo catalán después de realizar unas duras declaraciones en la previa sobre aquellos ‘locos’ que se dedicaron durante toda la semana a faltarle el respeto e intentar asustarle, pero mostrando su cariño hacia el club y la ciudad, decidió utilizar a su quinteto de lujo para asaltar uno de los pabellones más duros de toda España: Maite Cazorla, Tiffany Hayes, Karlie Samuelson, Katie Lou Samuelson y Emese Hof.

El partido comenzó con una escasa anotación y la canasta inaugural de las hostilidades por parte del conjunto visitante llegó de la mano de Tiffany Hayes. El primer cuarto tuvo muchísima igualdad y hubo una acción que supuso un susto enorme para la afición azulona que estaba viendo lo que ocurría por televisión. Hayes sufrió un fuerte golpe y se tuvo que retirar al vestuario por dolor en su rodilla. Entre tanto, el primer cuarto acabó 17-25 para las de Julbe.

En el segundo acto, el Perfumerías Avenida intentó resistir ante su adversario, pero el cansancio de las últimas semanas pasaba factura por mucho que las jugadores intentasen sacar fuerzas de flaqueza. Además, la norteamericana volvió al banquillo con un vendaje tras lo ocurrido pocos minutos antes. Finalmente, un triple de Katie Lou logró reducir la ventaja del Uni Girona casi al mínimo, dado que el encuentro se fue 37-35 al descanso.

En la reanudación del juego, las de Salamanca volvieron a dejar muy claro a todo el mundo que la salida tras el intermedio es su cuarto fuerte por muchos motivos. De hecho, la capitana Silvia Domínguez, que arrastra notables problemas físicos, anotó dos triples que colocaron a su equipo a un punto de su contrincante y la cosa no quedó ahí, puesto que el Perfumerías Avenida consiguió situarse por delante para asestar un mazazo al Uni Girona. Así, todo quedó por decidir para los últimos diez minutos (53-54).

En ellos, las de blanco ofreció una nueva lección de cómo se debe jugar al baloncesto en los días importantes y que están marcados en el calendario desde que se conocen las fechas al no dar mucha opción de llevarse el triunfo a una escuadra de Cataluña que se volvió a ver impotente ante su máximo enemigo. Además, Hof se fue tocada del hombro al sufrir un golpe en él y la contienda finalizó como casi siempre. En definitiva, el campeón no quiere soltar la corona. ¡Vaya año!