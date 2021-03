Texto íntegro del pregón de la Semana Santa 2021 pronunciado por José Carlos Jiménez Iglesias

Buenas noches y bienvenidos. Gracias por acudir a este pregón que da paso a la semana más importante del año para todos los cristianos y que he pensado para vosotros con mucho cariño.

Un saludo a las autoridades civiles y eclesiásticas, a nuestros párrocos, Madres Carmelitas, Padres Carmelitas, Madres Benedictinas, Madres Isabeles, Hijas de la Caridad y Padres Reparadores. A todas las cofradías como la cofradía de la Vera Cruz, cofradía del Santo Cristo de la Salud, cofradía del Nazareno, cofradía de la Cruz y del Amor, cofradía del Santísimo Sacramento, y en especial, a la Junta de Cofradías que abarca a todas, en un marco tan especial, como es nuestra parroquia de San Pedro. También a familiares, amigos y a todos los albenses y foráneos que os habéis acercado a esta iglesia de San Juan, una iglesia de gran categoría religiosa, cultural y arquitectónica.

En primer lugar, quiero dar las gracias por aceptar mi petición hecha personalmente a nuestro antiguo párroco Gonzalo y trasmitirla a la propia Junta de Cofradías. Y darme esta oportunidad, la cual, asumo con mucha ilusión para expresar mis sentimientos por la Semana Santa Albense.

Por otra parte, la Semana Santa es un particular reconocimiento, a todas las personas y especialmente a los santos varones que ponen lo mejor de sí mismo, para que todo salga lo mejor posible. Como no sentir una gran satisfacción pertenecer a una familia totalmente integrada a esta Semana Santa recordando a mis abuelos Manolo y Eustaquia pasando el testigo a mis padres Manolo y Pepi, que con tanta devoción ocupaban todo el tiempo que tenían para ello. También, a mis hermanos Manolita, Ángel y Ana Tere donde cada uno de ellos con su cometido y por supuesto a mis hijos Manuel, Jorge, y a mi mujer, Consoli que cada uno aporta su granito de arena. Como podéis comprobar una familia totalmente ligada a nuestra Semana Santa.

No puedo olvidarme de otras personas que por supuesto también se lo merecen por su trabajo aportado: a los “señores Paco y Ramón Rivas”, “al señor Julián”, “a Ricardo, a Paco el Moreno, a Luis el Colorao, a Antonio López, a Paco…”.

Por otra parte, el año pasado fue muy especial, por la restauración tan necesaria de la obra de gran valor y sentimiento de nuestra “Madre la Dolorosa” pieza realizada en 1561 para la Cofradía de la Quinta Angustia, de la célebre imagen de Juan de Juni. Como podéis observar su composición es compacta y piramidal, con el centro emocional concentrado en el rostro, con un juego de túnicas superpuestas llenas de movimientos y con diferentes texturas, gran expresividad con las manos presionando el pecho con sus siete espadas y un rostro dolorido con una intensa angustia, que está buscando la belleza clásica del escultor.

Por tanto, tenemos que agradecer a toda la gente que de una manera u otra han aportado su granito de arena para dicha restauración. Pero también hay otras imágenes que lo necesitan y que poco a poco se tendrían que ir restaurando, entre todos.

Además, debo hacer una especial mención a nuestra “Banda de Cornetas y Tambores Albense” que con sus toques procesionales nos animaban y daban sentimiento a las procesiones. Recuerdo a mi querido padre, a Félix, a mi hermano y a todo ese grupo de gente joven implicada a tope. También, a nuestra “Banda de Música Albense” con una excelente dirección que con sus repertorios procesionales recorren toda España. Llevando el nombre de nuestra villa ducal, dejándolo muy alto.

La Semana Santa de Pasión y Resurrección de nuestra villa comienza en:

Viernes de Dolores, triduo en honor a nuestra madre María. Una de mis favoritas porque cuando miro a esa mujer destrozada, con esas siete espadas sujetas con esa mano derecha donde cada una de ellas tienen un significado diferente, expresando ese dolor por Jesús de Nazaret, su hijo. Es un gran paso procesional con unas andas de gran elaboración y remates de nuestro artista Mito Cotobal, un gran recuerdo. Nuestra madre la Dolorosa expresa el dolor de una madre y me recuerda a la frase: ¡Una madre nunca se cansa de esperar! Dolor duro que hemos tenido este año en nuestra villa con familias rotas a causa de la pandemia y de personas jóvenes fallecidas en accidentes de tráfico, como mi amigo Fausti, un gran recuerdo para todos ellos. Seguro que Santa Teresa, nuestra patrona, los tendrá a su lado y nos seguirá dando fuerza y apoyo con sus textos:

Vivo sin vivir en mí, y de tal alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor; porque vivo en el Señor, que me quiso para sí; cuando el corazón le di puse en él este letrero: que muero porque no muero.

Domingo de Ramos hay que preparar y cortar los ramos de laurel que dona la gente del pueblo y de fuera. Posteriormente, se entrega para el acompañamiento de nuestro Señor Jesús pasando por las calles de la villa. Esa procesión que la Cofradía de la Cruz y del Amor es caracterizada por los niños y jóvenes, y que se retomó hace unos años.

Antes nos juntábamos varios grupos de jóvenes y mayores para comernos las naranjas y limones, para preparar ese remate de todos los pasos procesionales y ver hasta cuanto podíamos ofrecer más o menos para sacar ese paso tan interesado que queríamos. Que alegría en nuestra casa porque había salido perfecto y se había sacado el dinero para sufragar los gastos, aunque había alguna cofradía que no se conformaba y decían: “ Manolo o Gele como no habéis aguantado algo más”. Los pobres se tiraban casi una parte del remate solo para ese paso diciendo “a la una, a la dos, a las dos y media, a las tres menos cuarto, a las tres” ¿Lo recordáis?

Recordáis también los comentarios por todos los sitios como: ¡Cuánto han dado por la Cruz Pesada, ¡madre mía! La Madre de Dios para la procesión del Silencio ¡Pero bueno! Santo Cristo de la Salud ¡Pero tanto! La Dolorosa ¡Que bien! La flagelación del Señor , el Huerto de los Olivos, la Virgen de las Angustias, Ecce Homo ¡Como siempre! Velación del Señor y Sepulcro ¡Qué maravilla! Madre de Dios y Resucitado ¡Perfecto! Es una maravilla recordarlo y vivirlo.

Lunes Santo con la oración de laudes y la procesión de Jesús Nazareno y Ecce Homo, figuras que se encuentran en el Convento de las Madres Isabeles y que hace poco tiempo se formó esta cofradía para enriquecer todavía más nuestra Semana Santa Albense.

El Martes Santo procesión del Santo Cristo de la Salud que preciosidad de imagen con el significado de todo el dolor que sufrió por entregar su vida por todos nosotros, paso procesional de gran valor y respeto. Cargado por gente joven con devoción y en silencio, además un viacrucis rezado por todos los acompañantes realizando diferentes peticiones con sacrificio y devoción. Los cofrades con sus túnicas rojas y capirotes blancos, algunos descalzos entremezclándose con el sonido de las cadenas que arrastran a sus pies ¡Me emociona recordarlo! Es un Cristo al cual le hemos pedido perdón por nuestros actos y peticiones a diario para que todo salga bien para nuestros beneficios, aunque a veces no lo merecemos, pero siempre nos escucha. Por tanto, al Cristo de la Salud pido que interceda por la salud de todos los presentes protegiéndonos de las enfermedades que se padece con dolor, arropándonos en el día a día y también a esos agricultores que se encomiendan por sus cosechas.



El Miércoles Santo con los pasos procesionales de San Juan Evangelista y la Virgen de la Esperanza, que cuenta con la participación de los jóvenes pertenecientes a la Cofradía de la Cruz y del Amor con túnica blanca, capa verde y capirotes blancos. Esas imágenes tienen con gran simbolismo con sus nuevas andas conseguidas a base de rifas y aportaciones que han podido sufragar sus gastos. Nos pedían hacer unas andas apropiadas y se hizo lo mejor que nos parecía para ellos. Lo más emotivo de esta cofradía es el juramento de silencio de todos los cofrades y la reverencia al sonido de la gaita y el tamboril tocado por Mara y Bruno ¡Que grandes músicos los nuestros!

Jueves Santo, es un día de reflexión y de oración. Gran énfasis en el acto del lavatorio de los pies y la celebración de la Cena del Señor. Después, recorrer las estaciones y que recuerdo cuando le decíamos a mis padres: ¿Qué tenemos que rezar? ¿Pero tanto...? ¿Otra más…? Sí, hijos más o menos nos quedan cinco todavía nos decían. Y nosotros siempre respondíamos: lo hacemos mañana madre… Pero menos mal que los diferentes altares con gran simbolismo nos preparan en las iglesias o capillas, y se nos pasaba mejor el tiempo al ver a las monjas en su meditación con el Señor. También, quiero hacer hincapié a la Adoración Nocturna velando las últimas horas de Jesús de Nazaret, ya que iba a entregar su vida por todos nosotros.

Viernes Santo, recordando la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo que se entregó por todos nosotros en la cruz. Día donde destaco el sermón del descendimiento y la procesión del Santo Entierro para acompañar a su Madre en ese sufrimiento y dolor, amplia procesión llena de imágenes realmente valiosas con un significado especial, como la Madre de las Angustias, la Flagelación del Señor, Jesús Nazareno, Ecce Homo, la Cruz Pesada que varias ocasiones llevaba en mis hombros con tanta devoción, arrepentimiento y peticiones. Esas caídas como gesto de dolor.

También es muy interesante nombrar a la Velación del Señor, momento especial por el silencio, el acompañamiento y la protección con el Señor al estar a su lado en el Santo Sepulcro, con ese Cristo que es metido en él, con tanto cariño y amor mediante el Descendimiento y es bajado por esos santos varones de la Vera Cruz. Grandes recuerdos de mi madre y mi tía limpiándolo, perfumándole y colocándole esas sábanas impecables de color blanco y morado. ¡Qué bonito!

Ese mismo día cabe destacar la procesión del Silencio con nuestra Madre de Dios acompañamiento especial con ese sonido de cornetas y tambores sobre el silencio de la noche arropada con la luz de las velas y ese final del rezo de la Salve. No olvidar a las hijas del señor Julián por su dedicación a vestirla. En este momento, quiero recordar a los difuntos de esta dura pandemia que nos ha tocado vivir y que el Señor Jesucristo los tenga a su lado y nos siga acompañando a los que estamos aquí, para que salgamos de esta pandemia unidos y más fuertes, para conseguir la normalidad de nuestros días con salud, amor y trabajo.

Sábado Santo seguimos reflexionando con otras de nuestras joyas religiosas como es La Soledad de las Madres Carmelitas. Mirar a sus ojos que expresa el dolor de la madre, con esas manos unidas fuertemente y con esa corona de espinas y clavos de su hijo inocente que dio la vida por nosotros. Llega la noche con la Vigilia Pascual y con la renovación de nuestras promesas bautismales. Vigilia que invita a echar en el fuego todas nuestras ataduras que nos hacen esclavos y no nos dejan ser felices. Posteriormente, llega el momento del agua de la vida y de la alegría que nos prepara para acoger al Señor Resucitado, culmen de la Semana Santa donde hay que escuchar y cantar textos del antiguo y nuevo testamento. Terminamos felicitándonos la Pascua y degustando esas rosquillas y bollo al que nos invitan con mucho cariño las Madres Carmelitas desde su convento de la Anunciación, donde descansa nuestra Santa andariega de Castilla.

Domingo de Resurrección encuentro de la Madre María con su hijo después de tanto sufrimiento. Despojándose de ese traje de luto negro de dolor, por el blanco de alegría anunciando la buena nueva. Esa cruz de madera adornada con globos para representar la vida después de la muerte, como una flor cuando en ese árbol con nueva vida empieza a florecer y dar nuevos frutos. Ver esa cofradía de jóvenes y niños con globos, a esa banda de música con sones de verdadera alegría con su marcha ligera y recorriendo las calles de nuestro pueblo. Seguidamente celebrar la eucaristía solemne y retomar la procesión del encuentro con un final en la plaza mayor llegando el momento de explotar los globos, cantar y bailar todos juntos. Qué alegría celebrar ese cambio de rostro de su madre al encontrarse con su hijo, recordando la frase anterior: ¡Una madre nunca se cansa de esperar!

Para terminar, quiero recalcar un aspecto que es verdaderamente importante porque Nuestro Señor Jesucristo con su pasión y muerte entrego su vida por todos nosotros. Por tanto, es el momento en el que debemos de reflexionar, preguntándonos: ¿Qué debemos hacer a cambio con cada una de nuestras situaciones? Simplemente es dar amor a los demás, como recoge San Juan de la Cruz en sus escritos diciendo: “Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor”. Por tanto, es un momento de perdonar, de ayudar a las personas más necesitadas, a los pobres, enfermos, ancianos… y a todos nuestros amigos haciendo el bien y teniendo muy presente en nuestras acciones, a nuestros seres difuntos.

Espero que disfrutéis de todo lo nuestro que es muy amplio y bueno, con todos nuestros valores que son tan grandes. De nuestra Semana Santa con entrega, participación, devoción y fe anunciando la Pasión y Resurrección a todos esos albenses que se encuentran fuera y a todos los visitantes acogiéndoles con las manos abiertas.

Por tanto, os invito a todas personas: niños, jóvenes, mayores a participar, a tener responsabilidad, apoyarnos unos a otros en los peores momentos, a expresar nuestra opinión sin ningún miedo.

¡Hay que movernos, merece la pena! Ya estamos recibiendo esos frutos en ese día a día con salud y bienestar para todos. Y doy gracias a Dios por mi familia, amigos y compañeros. Disfrutad, participad y ofreced porque en estos tiempos recios debemos ser amigos fuertes de Dios. ¡Os quiero como sois! ¡Viva nuestra Semana Santa! ¡Viva Santa Teresa! ¡Viva Alba de Tormes! Muchas gracias.