Libertad provisional para los ancianos condenados

La autoridad competente ha vuelto a establecer, según ley del treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres, un canón por la posesión y disfrute de un receptor de radio. Este impuesto sobre la radioaudición será pagadero anualmente al Estado.

En el teatro Infanta Isabel;¡Lo más divertido de Jardiel Poncela! "Las siete vidas del gato”.

La Caja Nacional de Subsidios Familiares anuncia la convocatoria de concursos para la concesión de préstamos a la nupcialidad entre los trabajadores de la provincia de Madrid que se propongan contraer matrimonio en el mes de agosto.

El Gobierno acordó ayer conceder la libertad provisional a los condenados por delitos de rebelión contra el Estado que hayan cumplido setenta años.

El Estado español no es un Estado liberal, y no es un Estado liberal porque no deja en libertad a los poderosos para explotar a los débiles.

ORTOPEDIA ALEMANA. Construcción de bragueros a medida y fajas médicas para estómagos caídos. Pignatelli, 3.



Ante la inminencia de las fiestas de la Liberación se recuerda al público en general y al comercio en particular, la obligación de guardar el respeto debido al retrato del Generalísimo, glorioso libertador de Barcelona, y al de las demás personalidades, precursores o colaboradores del Movimiento. Así, los referidos retratos deberán ser instalados con toda dignidad, evitando especialmente, aparezcan mezclados y confundidos con objetos de venta, propaganda comercial, etc.

Semana del DOMUND. Los niños infieles esperan vuestra ayuda.

Ecos de sociedad: Después de la primera "salida oficial" de Carmencita Franco para inaugurar el Ropero Seráfico del Pardo, la hija de su Excelencia el Generalísimo celebrará el mes que viene la puesta de largo a los 18 años.

En la temporada mil novecientos cuarenta y dos-cuarenta y tres se ha alzado con el triunfo de la Liga de Fútbol el Atlétic Club de Bilbao.