Entre el señor Hyde y Vito Corleone

Profesor de Derecho Penal de la Usal

La semana que estamos a punto de finalizar sería mejor que quedase recluida para siempre en la trastienda del olvido. Por unos días, la personalidad perversa del Mister Hyde que ha encarnado el PP de Casado, Egea, Madrid y Murcia se ha generalizado y, como en la legendaria novela de Robert Louis Stevenson, el PP ya no disimula su disfraz que anula definitivamente los momentos de lucidez y que quería tener el PP en su aceptable papel del doctor Jekyll, pero que cada vez tiene menos. La medicina que están aplicando Casado y Egea al PP debido a su enfermiza desesperación de ser un partido político absolutamente residual en Cataluña y Euskadi y vaticinar los últimos estudios demoscópicos que pierden apoyos a nivel nacional, le está convirtiendo en aquél monstruo que destruyó definitivamente la sensatez encarnada por el doctor Jekyll.

Pero no sólo se queda ahí, ya que la resolución de la moción de censura presentada en Murcia por PSOE (que recordemos ganó las elecciones en mayo de 2019) y Ciudadanos contra un gobierno que lastrado -entre unos presidentes y otros, eternamente del PP- por los años y la corrupción, se ha hecho al más puro estilo de la familia Corleone de “El Padrino”, proponiendo “cargos y prebendas”, que en la realidad han resultado ser 3 Consejerías del gobierno de la región murciana a sendos diputados de Ciudadanos para que, mediante su transfuguismo, no apoyaran la moción de censura. Esto también es corrupción porque se hace con dinero público y con ese dinero de los murcianos y de todos los españoles se está comprando literalmente la voluntad de quienes, por las prebendas recibidas, aceptan entrar en la gestión gubernamental. Y se hace desde el poder que atesora el presidente de la comunidad apoyado por el PP nacional y ejecutado directamente por el secretario general de esa formación, García Egea.

Y la maniobra mafiosa no termina aquí, dado que a uno de los 3 diputados díscolos de Vox -que en principio se pensaba que podrían apoyar la moción de censura- le van a investir también como Consejero del gobierno murciano. ¡Vaya imagen, pésima imagen que están dando los políticos conservadores y reaccionarios de este país! ¿Por qué tienen tanto apego al poder? ¿No será que si lo pierden después de décadas de gestión arbitraria y de presuntas coimas –como dirían nuestros hermanos latinoamericanos-, se van a conocer las toneladas de basura que hay debajo de las alfombras de los despachos de gobierno?

Por otro lado, otra prueba evidente de que el PP ha abandonado definitivamente al doctor Jekyll es el comportamiento agresivo permanente que adoptan sus diputados en las sesiones de control al gobierno. No es de recibo que ante la única pregunta seria, constructiva y sensata que se hizo al gobierno en el Congreso el pasado miércoles, realizada por el diputado de Más País, Ïñigo Errejón, sobre la deficiencia que hay en la red pública de psicólogos y psiquiatras, que nos ayuden a resolver los problemas de salud mental de nuestra sociedad, especialmente en un momento tan complicado como el que vivimos, derivados de la pandemia, se vocee, sin respeto ni educación, por parte de un diputado del PP diciendo a Íñigo Errejón “vete al médico”, por mucho que después ese diputado se haya disculpado a través de las redes sociales. Eso es producto de la reacción de un partido, el PP –seguido por Vox- al que no le importan los problemas reales de los ciudadanos; lo único que le importa es llegar al poder, sea como sea.



Y si tanto hablan de la libertad y que en las elecciones de la Comunidad de Madrid hay que elegir entre comunismo y libertad, ¿por qué han votado en contra de la ley orgánica de regulación y despenalización de la eutanasia, que garantiza el derecho de las personas que padecen enfermedades graves e incurables o con padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes, a una muerte digna, siempre que la decisión del paciente sea libre, autónoma, informada por el equipo sanitario correspondiente y sin presiones externas?. No es una obligación, sino un derecho, que ensalza la dignidad humana. ¿Por qué se oponen a la despenalización del aborto consentido por la madre en los supuestos previstos en la ley, si no es una obligación sino un derecho? ¿Por qué, si tanto dicen defender la libertad, el gobierno de Ayuso prohibió que la ministra de igualdad, Irene Montero, se reuniera con los responsables de un colegio público el 8 de marzo, día internacional de la mujer, cuando sí se permitió a Pablo Casado reunirse con responsables de un colegio para protestar por la aprobación de la Ley Celaá de Educación hace unos meses? ¿Por qué hablan de ensalzar la libertad cuando siempre quieren privar de ella, imponiéndola rigurosamente como consecuencia jurídica del delito (pena) sin querer sustituirla por otra menos gravosa (penas no privativas de libertad), en delitos menos graves y leves relacionados con la libertad de expresión como ha ocurrido con algunos condenados a los que se les ha impuesto pena de prisión ingresando en la cárcel? ¿Por qué, si tanto dicen amar la libertad, quieren implantar el denominado veto parental y, por consiguiente, que los padres puedan prohibir que a sus hijos les informen en la escuela, con libertad y objetividad, de las diferentes formas de ser y pensar que existen en toda sociedad pluralista y democrática y que contribuyen a la formación del libre desarrollo de la personalidad? ¿Por qué si tanto dicen defender la libertad, criminalizaron las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2020, apoyaron sin fisuras la prohibición de las de este año y, en cambio, defendieron, aplaudieron e incitaron a los ciudadanos de clases sociales pudientes a que se manifestaran en pleno estado de alarma en la calle Núñez de Balboa de Madrid o en otras ciudades españolas todos los días del final del primer estado de alarma decretado por la pandemia, para que se eliminaran los confinamientos y se permitiera una movilidad social normal, a pesar de que la tasa de contagios era y sigue siendo elevada?

Las respuestas a todas estas cuestiones nos demuestran que el amor a la libertad inmanente a un Estado Social y Democrático de Derecho, tan cacareado por la derecha y la ultraderecha, no es más que una tapadera; porque, como sus ascendientes ideológicos más cercanos, en la única libertad que piensan es en la que incluía el eslogan del régimen franquista, aquél que consideraba a España como “una, grande y libre”.