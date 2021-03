“Nuestra cofradía existe solo para ayudar a Tierra Santa”, José Manuel Ferreira, hermano mayor

Sábado, 27 de marzo de 2021

Desde el recito exterior del Monasterio de la Purísima Concepción Hermanas Pobres de Santa Clara, José Manuel Ferreira Cunqueiro, hermano mayor La Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad, aporta su testimonio para dar a conocer cómo se presenta la Semana Santa del presente año.

¿En qué se distingue su cofradía?

Nuestra cofradía existe solo para ayudar a Tierra Santa. Si nosotros fallásemos en eso, nuestra cofradía no tendría ningún sentido. Este año vamos a enviar un 85% de las cuotas.

¿Por qué es significativo para ustedes el lugar en el que hacemos esta entrevista?

Porque es nuestra sede canónica. Aquí nos acogieron las monjas franciscanas de clausura. Vinimos con el proyecto de ayudar a los franciscanos que llevan la custodia de Tierra Santa y nos acogieron desde el principio. Nos sentimos como que esta es nuestra casa.

¿Con qué imágenes cuenta?

La titular es el Cristo de la Humildad que lo hizo Fernando Mayoral. Como dato tiene cuatro escudos en la Plaza Mayor y esculturas de bronce. Luego tenemos dos imágenes que salen en la procesión. Una es escultura, que es el Cristo de la Fraternidad Cristiana que lo hizo Ricardo Flecha, y el Cristo de San Damián, que es el Cristo de la Conversión de San Francisco, que es un cuadro que lo hizo Paloma Pájaro. Son las tres tallas que salen en la procesión.

¿Qué harán este año?

Lo que hacemos este año en estas fechas. Una revista digital. Como dato, hay que recordar que en su primera página contiene el saludo del custodio de Tierra Santa, que es la autoridad franciscana más representativa. Lleva un artículo de fraile de Salamanca fray Enrique Bermejo que está en Tierra Santa. Luego de gente de la hermandad. Tenemos la suerte que tenemos poetas, escritores... Creo que hemos hecho una revista muy interesante. Luego hacemos el Vía Crucis franciscano, que es el mismo que se hace en Jerusalén todos los viernes del año. Lo hacemos aquí en el patio para no tener que entrar en la iglesia, porque es muy pequeña. El mismo día de la procesión, que es el Sábado de Pasión, a las diez de la noche, en el momento que salimos nosotros, que solo hemos podido salir dos años, rezan con nosotros más de mil mujeres franciscanas de toda España.

¿Qué ha cambiado respecto a otros años?

Nosotros en principio, por filosofía de la hermandad, por lo menos los que estamos ahora, tenemos por norma ni añadir ni quitar, porque esta hermandad está diseñada con la mayor austeridad y humildad, no llevamos nada que nos cueste dinero, porque se trata de ahorrar para enviar a Tierra Santa.

¿Qué echarán más de menos este año?

La marcha penitencial, lógicamente la vamos a echar de menos todos los hermanos. Pero te puedo decir otra cosa, en este momento tenemos prácticamente cobradas todas las cuotas de la hermandad. Eso es un privilegio para como están las cosas hoy en día. Te digo esto porque vamos a destinar a Tierra Santa las cuotas, más el dinero que nos ha dado la gente particular. Las necesidades en Tierra Santa son impresionantes porque no hay peregrinaciones. Los conventos y los lugares santos están cerrados. Los cristianos que nada más viven de eso lo están pasando mal, porque viven de esa ayuda, sino tendrán que abandonar esa tierra y seria triste. Para nosotros lo más triste es la peregrinación, porque con ella sacábamos de donativos por lo menos 3.000 euros que enviábamos.

¿Este es el trasfondo solidario?

Es este, además participamos en el donativo solidario que vamos a dar todas las cofradías a Cajas Solidarias, aunque nuestra obligación principal es la de ayudar a Tierra Santa.

¿Cómo invita a vivir esta Semana Santa?

La Semana Santa no se suspende. Precisamente por suspenderse las procesiones, este año tenemos que vivir la Semana Santa con mucha más fuerza, participando en todo lo que podamos y dando fuerza a lo que significa para un cristiano el hecho de lo que significa la Pascua.