Poemas del brasileño Everardo Norões, traducidos al castellano

Everardo Norões en el Teatro Liceo de Salamanca (foto de José Amador Martín)

Dejo conocer algunos poemas que he traducido de Everardo Norões (José Everardo Arraes de Alencar Norões - Crato, Ceará, Brasil, 1944), quien es economista, poeta, narrador, traductor, dramaturgo y crítico literario. Se exilió por cuestiones políticas y vivió en Francia, Argelia y Mozambique. Al regresar a su país publicó Poemas Argelinos (1981). Más tarde aparecieron Poemas (2000); Nas entrelinhas do Mundo (2002); A Rua do Padre Inglês (2006); Retábulo de Jerônimo Bosch (2009), Poeiras na Réstia (2010) y ‘Melhores mangas’ (2015). Como narrador es autor de O fabricante de histórias, premio Concultura, Manaus, en 2012, y Entre moscas, de 2013, que obtuvo el prestigioso premio Portugal Telecom de la Lengua Portuguesa en 2014. Norões también es colaborador habitual de los diarios brasileños, escribiendo artículos y crónicas.

Participó en el XIX Encuentro de Poetas Iberoamericanos, dedicado a Cervantes, al cual dedicado un poema, aquí traducido.

PIENSO EN EL CUERPO

Pienso en el cuerpo:

rutina del agua:

tejiéndonos emboscadas:

juego de fuentes:

chorreándose:

al gusto del sol:

o de la luna quién sabe:

en su conjunción:

con cualquier astro:

deslizándose en el firmamento:

de tu galaxia:

penso no corpo: penso o corpo:/ rotina de agua:/ a nos tecer escaramuças:/ jogo de fontes:/ a se esguicharem:/ ao sabor do sol:/ ou da lua quem sabe:/ na sua conjunção:/ com qualquer astro:/ a deslizar no firmamento:/ de tua galáxia:

DESCUBRIMIENTO

Otra vez me pertenezco

como el agua del sueño

en el ácido

que lava el barro de las calles.

Vigilo el desuso

de las cosas rutinarias,

espero el paso de los escarabajos

Sé:

si vuelan rápido

anuncian la lluvia.

Descoberta: De novo me pertenço/ como a água do sonho/ no ácido/ que lava o lodo das calçadas./ Velo o desuso/ das coisas rotineiras,/ acalento o percurso dos besouros/ Sei:/ ao voarem depressa/ anunciam a chuva.

Retrato de Everardo Noroes, de Miguel Elías

CASI SENTENCIAS

Escriba en la servilleta:

tu altanería alimenta

mi desprecio.

En el papel timbrado:

perdido entre las normas

percibirás las tinieblas.

En un himno del misal:

el dios prometido

muere

mientras rezas.

Sentenças quase: Escreva no guardanapo:/ teu sobejo alimenta/ meu desprezo.// No papel ofício:/ perdido entre as regras,/ perceberás a treva.// Num canto do missal:/ o deus prometido,/ morre,/ enquanto rezas.

Cervantes (boceto), de Miguel Elía

C. EN ARGEL (DE NUEVO)

La cueva.

El azul cobalto

disipándose en la bahía.

El montón de cubos blancos en la colina:

una tetera goteando la tristeza

en la taza de té.

Solo,

en camino a Belouizdad:

desvariando al Sol

-Astro y Navío-.

Ni viento ni molinos

ante esas fachadas blancas,

esas puertas y ventanas azules

a la espera del siroco

o de la primera estrella

del Ramadán.

Nadie de entonces, ni los compases

del noubet essoltane,

la suite del sultán,

ni los turcos del Bey.

Sólo:

recuerda el pan ázimo donde

doblaba su remordimiento.

Y el pañuelo,

entre unos delgados dedos,

recitando entre las rejas

la última sura

del deseo.

C. EM ARGEL (DE NOVO)

A gruta.

O azul cobalto

despejando-se na baía.

O amontoado de cubos brancos na colina:

um bule a escorrer a tristeza



na xícara de chá.

Sozinho,

a caminho de Belouizdad:

a desconversar o Sol

- Astro e Navio -.

Nem vento, nem moinhos,

frente a essas fachadas brancas,

essas portas e janelas azuis

à espera do siroco

ou da primeira estrela

do Ramadã.

Ninguém de antanho,

nem os compassos

do noubet essoltane,

a suíte do sultão,

nem os turcos do Bey.

Sozinho:

lembra o pão ázimo onde

debruçava seu remorso.

E o lenço,

entre uns dedos finos,

a recitar entre as grades

a última surata

do desejo.

P. S.

Observo la ciudad

como sustancia

de anotaciones musicales:

armonía celebrando

el pacto de la piedra y del viento,

luz sangrando entre

arabescos de hormigón.

Como si dijese:

soy el lugar del hombre.

Y la imagina

cortada en avenidas

por donde debería pasar

el pan cotidiano de la alegría.

Sin el batallón sagrado

de Tebas,

pone rostro a los que traicionaron a la ciudad.

Solo dice:

Soy el río y la orilla

de vuestros pies.

P. S.: Olhou a cidade/ como substância/ de anotações musicais:/ harmonia a celebrar/ o pacto da pedra e do vento,/ luz sangrando entre/ arabescos do concreto./ Como se dissesse:/ sou o lugar do homem./ E imaginou-se/ cortado em avenidas,/ por onde deveria pasar/ o pão cotidiano da alegria./ Sem o batalhão sagrado/ de Tebas/ fez face aos que traíram a cidade./ Disse apenas:/ Sou o rio e a margen/ a vossos pés.

ABECEDARIO

la letra A

debería recordar

a Aladino y a su lámpara

abriendo puertas de la gramática:

el genio solícito

transformando en diversión

el análisis sintáctico.

la letra B

podría ser un Bosque

y su camino encendido

sus frutas amarillas escarlatas

de los árboles del pensamiento.

la letra C

abierta como Cuaderno

donde dormirían palabras

acentos y hasta el silencio

cuando

se liberara

de la lista.

Abecedario: a letra A/ deveria lembrar/ Aladim e sua lâmpada/ abrindo portas da gramática:/ o gênio solícito/ transformando em brinquedo/ a análise sintática./ a letra B/ poderia ser um Bosque/ e o seu caminho aceso/ suas frutas amarelas escarlates/ das árvores do pensamento./ a letra C/ aberta como caderno/ onde adormeceriam palabras/ acentos e até o silêncio/ de quando/ se libertaria/ da pauta./

COMO SI DE NOCHE

despierto

y es como si de noche

las palabras se volviesen hojas

del árbol en el patio

sin credo rutinas descuentos

y una máquina denunciase a la lluvia

con su depósito de sorpresas

y así al otro lado de ese muro

donde perros orinan secretos

y nos acorralan con sus

garras metálicas

para hincarnos en la carne

y extirparnos

la piedra del discernimiento

como se de noite: acordó/ e é como se de noite/ as palavras virassem folhas/ da árvore no quintal/ sem credo rotinas deságios/ e uma máquina denunciasse a chuva/ com seu almoxarifado de surpresas/ é assim do outro lado/ desse muro/ onde cães urinam segredos/ e nos cercam com suas/ garras metálicas/ para se fincarem na carne/ e nos extirparem/ a pedra do discernimento

Jacqueline Alencar leyendo versos en español de Everardo Noroes (foto de José Amador Martín)