Unoentrecienmil impulsa un tratamiento pionero que empezará a aplicarse en España para curar la leucemia infantil

Jueves, 11 de marzo de 2021

La Fundación Unoentrecienmil financia con 590.000 euros del proyecto ALL Together en España, liderado por la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), que permitirá por primera vez la participación de la investigación española en un ensayo clínico europeo sobre la leucemia linfoblástica aguda (LLA), abriendo las puertas a nuevos tratamientos en primera línea.

ALL Together es un ensayo clínico que actualmente agrupa a 14 países europeos - Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, Islandia, Irlanda, Lituania, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido - con el objetivo de presentar un protocolo único internacional, por el cual los niños enfermos de leucemia linfoblástica aguda puedan recibir un tratamiento personalizado y adaptado a las características de su enfermedad.

Con esta financiación, Unoentrecienmil facilitará el trabajo para la acreditación de los laboratorios del Hospital Niño Jesús de Madrid y del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona con el objetivo de que puedan responder a los estándares de calidad fijados para formar parte del proyecto.

Tras los dos años de duración de esta fase, se prevé que sea en 2023 cuando los más de 40 centros hospitalarios de España con unidad de Oncología/Hematología pediátrica puedan participar del mismo. Así, todos los niños que son diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda en España podrán acceder a tratamientos personalizados lo más cerca posible de su domicilio, recibiendo desde el primer momento aquel que combata su situación con la mayor precisión posible.

Este ensayo clínico internacional ofrece la posibilidad de acceder a una muestra mayor de niños que padecen la enfermedad y, por tanto, poder hacer subgrupos más amplios de la misma, lo cual dará lugar a la obtención de información precisa acerca de la respuesta de los niños ante un tratamiento u otro. Porque es necesario ser más eficientes a la hora de reaccionar ante esta enfermedad.

"La investigación española, necesita hoy más que nunca, nuestra colaboración para que el mundo no se pare. Según una investigación de la Fundación realizada durante los meses de abril y mayo de 2020, los proyectos españoles en este campo se han visto retrasados entre seis meses y un año debido a la Covid-19. Con esto en mente, desde Unoentrecienmil trabajamos de forma continua en proyectos innovadores como ALL Together, cuyo impacto en la vida de las familias y en los peques será mayúsculo: tratar a estos niños de forma personalizada hará que se reduzca su exposición a tratamientos como la quimioterapia intensiva, lo que se traduce en la disminución de los efectos secundarios a los que están expuestos", ha señalado Elena Huarte-Mendicoa, directora general de Unoentrecienmil.

"Es una situación difícil para todos y poder anunciar este gran proyecto nos motiva y nos da esperanza para seguir avanzando en esta batalla en la que mejorar la calidad de vida los niños deben ser lo más importante", ha añadido.

Unoentrecienmil prosigue en su empeño por trabajar con los proyectos más innovadores, teniendo siempre en mente mejorar la calidad de vida de los peques, que, con este ensayo, podrán recibir un tratamiento individualizado. De esta forma, aquellos que necesiten una menor dosis de fármacos, podrán recibir una solución menos agresiva y adaptada a su enfermedad y, por tanto, reducir el riesgo de desarrollar efectos secundarios. Porque se puede curar más para curar con menos.

"Un proyecto tan importante y con tanto impacto como es ALL Together favorecerá el progreso de la investigación de la LLA y abrirá la expectativa nacional al acceso a nuevos tratamientos o a que otros ya existentes se implementen en una fase más temprana. Haber sido invitados a participar en él y poder hacerlo con la ayuda de la Fundación Unoentrecienmil es un honor para nosotros. Estamos convencidos de que es un paso adelante y que pronto podremos seguir ayudando a los niños y las familias que se ven afectados por la leucemia linfoblástica aguda en España", afirma Ana Fernández-Teijeiro Álvarez, presidente de la SEHOP.

Susana Rives, hematóloga del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona y coordinadora del Grupo de leucemias de la SEHOP, ha declarado: "ALL Together es la oportunidad que tenemos los investigadores españoles de trabajar en primera línea en un ensayo clínico que nos permitirá mejorar el tratamiento de la LLA en niños. Podremos, por ejemplo, implementar tratamientos como la inmunoterapia en fases más tempranas o que los niños reciban un tratamiento de quimioterapia adaptado a su enfermedad. En definitiva, dispondremos de una cantidad de información mayor para personalizar el fármaco y el tratamiento de cada niño de forma que no se vean expuestos a un nivel de toxicidad que no necesitan. Se trata de curar más para curar con menos, es decir, curar mejor."