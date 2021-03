¿Criminalizar el feminismo?

Viernes, 12 de marzo de 2021

Millones de españoles y españolas estamos deseando apoyar y alabar el feminismo. Por ejemplo, al Ayuntamiento de Salamanca, porque ha hecho una ofrenda floral ante la estatua Victoria, en la Alamedilla, el día 8 de Marzo. Estaban todas las autoridades de la ciudad y la delegada del gobierno. El manifiesto de apoyo y felicitación a las mujeres se centró este año en las sanitarias y en las víctimas de la pandemia. Leyeron un párrafo del manifiesto cada una de las mujeres que representaban a cada uno de los partidos que forman parte del Ayuntamiento. Las cestas de flores las pusieron dos trabadoras del Ayuntamiento. Felicidades.

Las críticas, no implican criminalizar; sería acusar de matar intencionalmente a alguien. No es el caso., ni del feminismo, ni del gobierno, que es el más responsable de algunos de los errores. Quienes criticamos hablamos de errores que podían y debían haberse evitado. Eso no es antifeminista, sino defender el feminismo y la libertad de expresión.

En este texto, pretendo señalar algunas alarmas que percibo (admito que puedo estar equivocado), desde que algunas feministas muy representativas han llegado al poder en España. Llegar al poder tiene ventajas y también riesgos. El poder siempre debe estar bajo sospecha, también cuando se ejerce.

Voy a hacer un listado de esas alarmas, deseando únicamente que le dediquen un momento, por si consideran que tengo algo de razón. Y lo haré en forma de preguntas:

1ª ¿Es razonable que el 8 de marzo del 2020 se hiciera aquella manifestación contra viento y marea? ¿Es, sobre todo, razonable, no haber tenido la humildad y valentía de reconocer que fue un error?

Estudios serios consideran esta manifestación y otros errores, con la pandemia ya entre nosotros, un grave error.

2ª ¿Es razonable que se quejen y aseguren que se “criminaliza al feminismo” `por desaconsejar o prohibir manifestaciones el 8 de marzo del 2021?

3.- ¿Son razonables las propuestas legislativas y la manera de defenderlas de la Ministra Montero? Defender propuestas discutibles, de manera tan tozuda y juvenil, pueden entenderse en una manifestación, aunque no se compartan, pero pretender, usando el poder, imponerlas, me parece que hace daño al feminismo.

4.- ¿Aplaudir y formar parte de un gobierno que se declara feminista (yo creo que lo aplaudible son las medidas que tome el gobierno a favor de la igualdad), no puede alejar a otras muchas mujeres del movimiento feminista?

5.- ¿Permitir que determinados partidos políticos se apropien del feminismo, está justificado históricamente? ¿No será menos arriesgada la autonomía del movimiento feminista? Claro que el feminismo es una causa política (no es verdad que no sea un asunto político), pero lo es de todo demócrata, porque se trata de defender el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Los derechos humanos básicos no son causas sectarias, ni partidistas.



¿Llegar a expulsar a un partido liberal de una manifestación (cuando algunas mujeres liberales, también españolas, están entre las primeras feministas, incluso cuando no existían los partidos socialista y comunista ) favorece al feminismo? Es un asunto político, pero no un asunto partidista, porque se trata de derechos fundamentales. Como debería serlo la educación escolar. Ni la izquierda, ni la derecha españolas quieren entenderlo.

6.- Lo que está ocurriendo con la propuesta de la ley sobre Transexualidad y Transgénero, ya consumado en varias leyes autonómicas, tiene atrapado al feminismo español y al propio gobierno central, por no haber hecho un a ley nacional hace tiempo. ¿Cómo van a salir de ésta?

¿Cómo es posible que hayan permitido determinadas leyes sobre transexualidad en varios parlamentos autonómicos? Solo puede ser por ignorancia o por no perder supuestos electores.

7.- ¿Están seguras las mujeres feministas que el feminismo saldrá reforzado de su paso por el gobierno? Personalmente hace tiempo que percibí el riesgo de que el feminismo se echara en brazos de un gobierno, sea este u otro.

¿No será mejor que las feministas que formen parte del gobierno, un derecho de todos los españoles, supieran que sus aciertos u errores son suyos y que no están ahí en nombre o representación del feminismo? Dos de las ministras, al menos en la práctica, no lo han entendido así, se creen propietarias de este movimiento y de todas las diversidades posibles. Y el gobierno entero se frota las manos por este apoyo. El gobierno ha hecho una verdadera apropiación del feminismo ¿Quién es el beneficiado?

Y qué ambas ministras feministas se peleen por las leyes sobre la igualdad y por interpretar al verdadero feminismo, es el colmo.

8.- Y la pregunta que más me preocupa ¿Hay ahora en la sociedad española más o menos hostilidad hacia el movimiento feminista que hace dos o tres años? Nuestro parlamento ha cambiado ¿Y los españoles y españolas?

En todo caso, el feminismo es un movimiento internacional que defiende una causa justa, con aciertos y errores ¿Cuáles son los aciertos y errores del feminismo español? Espero que mis preguntas hagan pensar.