“Se tiene que valorar si tienes el perfil para ocupar ese puesto, independientemente de si eres hombre o mujer”

Lunes, 8 de marzo de 2021

Raquel Romo es una de las personas con mayor peso en el panorama del baloncesto nacional y fue la primera mujer que ejerció como entrenadora del Perfumerías Avenida en toda su historia, mientras actualmente es la segunda de Roberto Íñiguez.

Como parte importante en el día a día del Perfumerías Avenida, ¿de qué manera se vive estar en un club tan exitoso?

El equipo es trabajador máximo. Son jugadoras que hacen que cada entrenamiento sea el más importante y lo viven como si fuera el último. Es un grupo muy competitivo y buscan hacerlo lo mejor posible.

El equipo llevaba ya más de un año sin perder en Liga, Copa y Euroliga, ¿cuál es la clave para conseguir números así?

Eso es simbólico y son números. A lo que hay que darle valor es al trabajo que se está haciendo cada día para que cada vez vayamos a más.

¿Dónde está el techo para un club que está demostrando ser prácticamente invencible?

Este año tenemos la filosofía de ir día a día, porque igual piensas que vas a jugar un partido y por la tarde ya ha cambiado. Hay que mantener esta línea y trabajar al máximo. Es el camino que tenemos que seguir para no ver el techo.

¿Cómo ha cambiado vuestra vida con la pandemia del coronavirus?

Las jugadoras han aceptado cómo es la temporada y el no relajarse en ningún momento. Esto es lo que tenemos en el calendario y si no hay partido, se trabaja igual. No hay que parar.

¿Qué significa para la primera entrenadora en la historia del Avenida el 8 de marzo?

Me siento afortunada por todo lo que estoy viviendo. Mi labor es ayudar a que las jugadoras sean mejores y solo puedo dar gracias. Formo parte de ello. Somos referente en el baloncesto femenino y cobra importancia este día en ese aspecto, pero hay millones de mujeres que demuestran lo mismo cada día.

¿Qué falta para que exista una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el deporte?

En la vida todo son oportunidades y se tiene que valorar si tienes el perfil para ocupar ese puesto, independientemente de si eres hombre o mujer.