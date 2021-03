Una de cal y otra de arena para el Piensos Durán Albense en su ‘minigira asturiana’

Domingo, 7 de marzo de 2021

Los albense superaron el sábado al Boal FS, pero cayeron el domingo ante el Gijón Playas, quendándose sin opciones de alcanzar la fase de ganadores

La ‘minigira’ asturiana realizada por el Piensos Durán Albense este fin de semana en Asturias ha acabado con una de cal y otra de arena para el equipo de Alba de Tormes. El sábado los albenses fueron capaces de derrotar al Boal FS, pero el domingo no pudieron hacer lo mismo contra el Gijón Playas, cayendo derrotados y quedándose así sin opciones de alcanzar la fase de ganadores.

Con uno a cuatro (1-4) a favor del equipo de Óscar González concluyó el encuentro del sábado. En dicho partido, los albenses fueron superiores a su rival y así lo plasmaron sobre el terreno de juego.

No obstante, de poco servía la victoria del sábado en caso de no ganar el domingo. Frente al Gijón Playas, el partido comenzó mal para el Piensos Durán Albense tras encajar dos tantos consecutivos. Los albense fueron a remolque durante toda la primera mitad, aunque consiguieron igualar a cuatro el partido antes del descanso. Pudieron incluso marcharse por delante en el marcador de haber convertido un doble penalti en los últimos segundos de la primera mitad, pero no consiguieron materializar la acción.



Siguieron a remolque los albenses de su rival durante la segunda mitad, pasándoles factura el encuentro disputado el día anterior contra Boal FS. Los locales golpearon nuevamente en el marcador, a lo que el Piensos Durán Albense buscó responder con portero jugador. Sin embargo, no fueron capaces de lograr generar peligro, ampliando los asturianos su renta y terminando de finiquitar un encuentro que certifica que el equipo de Alba de Tormes tendrá que pelear los siguientes partidos en la fase de perdedores.