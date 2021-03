Victoria Kent: Ejemplo de mujer

“He trabajado para que en este país los hombres encuentren a las mujeres en todas las partes y no solo donde vayan ellos a buscarlas” (Clara Campoamor)

El mejor homenaje a cualquier persona ejemplar que deja una huella, en su tránsito por la vida, es mantener vivo su recuerdo. Ahora que tanto se discute, de igualdad, de feminismo, de derechos y democracia. Es una obligación moral, que llegado este día con toda justicia dedicado a la mujer, evocar la memoria de las grandes figuras, que fueron referentes, luchadoras y abanderadas de esto que tanto se reclama y se exige. La mujer es trabajadora, no solo por la paga de empleada, pues muchas son aquellas, que sin el mero reconocimiento de los suyos, y por dedicaciones altruistas, trabajan y mucho sin estar remuneradas.

No es cuestión en este artículo considerar la grandeza de esta ilustre jurista Victoria Kent (Málaga 1892- Nueva York 1987) (Primera abogada en inscribirse en el Colegio de abogados de Madrid), abogada del sindicato ferroviario, abogada defensora del Comité revolucionario por los sucesos de Jaca en el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, Diputada en el Congreso en la II República, política ejemplar en la guerra civil, exiliada en París y perseguida por la Gestapo, profesora de Derecho Penal en Méjico, funcionaria de la ONU en Nueva York ; y, gran animadora de la lucha antifranquista desde USA donde fundó la revista Iberia desde posturas de gran moderación (los ladrillos ideológicos de la futura transición española)

En la cruz del exilio en Estados Unidos obtuvo su sosiego personal a sus alucinantes vivencias junto a su compañera sentimental Lousie Crane que fue la gran animadora y conocedora de la vida cultural de norteamericana. Victoria Kent se sumó, con fuerte protagonismo a las luchas feminista, pacifista, ecologista, de liberación sexual de igualdad de derechos- a tratar con la jet política y cultura neoyorquina-. Volvió en 1977 y 1978 a su añorada España y ánimo a la de aquellas D.G.P con U.C.D, Jesús Miguel Blanco -asesinado por los GRAPO (22-3-1978)- a la reforma penitenciaria, siendo su sucesor Carlos García Valdés también de UCD (que salió ileso de un atentado de ETA el (10-4-1979) circunstancias que está bien recordar), el que sacara adelante la actual Ley Penitenciaria, siendo Ministro de Justicia, Landelino Lavilla. Victoria Kent, nunca más volvió a su patria, para morir en 1987 con 90 años en el hospital Lennox Hills de Nueva York.

Hoy quiero extraer de nuestra historia la gallardía, el talento, y la arrolladora voluntad de una mujer, en años donde el machismo, ni se discutía, que fue sin duda una de las españolas más sobresalientes del siglo XX. Victoria fue flamante directora general de prisiones, dentro de su programa de visitas a las cárceles españolas, llego a la prisión de El Dueso (Santander) donde había honda e inquietante preocupación donde los reclusos preparaban un motín.

Se enfrentaba a su primera prueba de fuego, y así lo recordaba en su artículo en abril de 1976, cuarenta y cinco años después del episodio-.” Ordene que formaran a la población reclusa en el patio, les hable de una plataforma allí instalada y dije que el gobierno se interesaba especialmente por la reforma de cárceles y presidios… que se iba a mejorar en lo posible la vida penal. Pero teniendo noticias de que algunos podían estar armados, la primera condición que ponía era el desarme inmediato. El personal que estaba detrás de mí quedó sobrecogido. Siguieron unos minutos de silencio e incertidumbre, cuando de un rincón surgió un recluso joven, fuerte y decidido, y tomando el arma que llevaba la tiro al extremo del patio. A continuación una lluvia de armas fue dirigida al mismo rincón. Agradecí, no sin emoción, el rasgo viril y respetuoso, y prometí lo que más tarde se fue realizando en el penal: el arreglo de un campo de deportes y la puesta en marcha de talleres de trabajo etc. Al día siguiente asistí a la comida en común, las caras me sonreían…”



Este episodio recordaría Kent, constituye uno de los recuerdos más fuertes de mi vida. No es de extrañar en la imponente fortaleza de El Dueso; Victoria necesito desplegar una buena dosis de temple, y firmeza para enfrentarse a aquellos presos violentos y mal alimentados, condenados a una vida indigna durante años y sin la más mínima esperanza de redención. En realidad, no hizo otra cosa la primera mujer que ocupaba un alto cargo en España que aplicar la mejor pedagogía republicana, es decir, les pidió tiempo y confianza a los presos y les prometió una reforma penitenciaria a fondo que moviera la podredumbre de una de las instituciones más sórdidas de la monarquía. ¡“Señores, les grito a los presos de El Dueso, tenemos medios sobrados para obligarles a deponer su actitud y acabar con esta situación. Pero espero que tiren las armas al suelo”!.

Con 39m años Victoria Kent formo parte del ministerio de justicia, como única mujer del gabinete se integra en el primer gobierno provisional republicano, la abogada malagueña va a sentirse muy a gusto en su puesto, porque impulsara la reforma penitenciaria en un régimen de libertades, había sido una de las grandes ilusiones de su vida. Las primeras disposiciones se referían a liberar a los presos de la obligación que tenían de asistir a los actos religiosos, así como permiso para leer la prensa, a incrementar la ración diaria alimenticia, y a retirar todas cadenas, grilletes y hierros que en 1931 todavía perduraban en prácticas medievales para los reclusos que estuvieran castigados.

En un gesto cargado de simbolismo y gratitud, la nueva directora general encargo que el hierro fundido sirviera para levantar un monumento a Concepción Arenal (1820- 1893). Arenal ya representaba un estímulo, visitadora de prisiones de mujeres e inspectora de Casas de Corrección, que llego a ser secretaria general de la Cruz Roja española en 1871, la filántropa gallega se ocupó en especial de los presos en un esfuerzo, a contracorriente de las convenciones sociales del siglo XIX, que Victoria reverencio. Creo sinceramente que traer a nuestra memoria a aquellas mujeres, que se destacaron en un mundo donde dominaba el hombre, tienen un bien ganado prestigio, y un puesto en la historia, que no deberíamos olvidar… (A mí me parece, el mejor elogio…vamos)