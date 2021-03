La brecha salarial se agranda en Castilla y León: las mujeres cobran hasta 4.800 euros menos que los hombres

Lunes, 8 de marzo de 2021

Las mujeres representan la mayoría de la población de Salamanca. En concreto, en la provincia salmantina viven 169.316 mujeres, el 51,4% del total de la población (329.245), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En Castilla y León viven más de 1,2 millones de mujeres, algo más de la mitad del total de la población. Todas ellas son protagonistas este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el más atípico y marcado por la pandemia de la Covid-19.

Precisamente, las mujeres son mayoría en muchos de los trabajos que requieren estar en primera línea de batalla contra el coronavirus. Las actividades que son desempeñadas mayoritariamente por mujeres son las actividades sanitarias, los servicios sociales y el cuidado de los mayores o la educación.

Un año de pandemia que está golpeando a todos los ámbitos, y el impacto en la economía y el empleo está siendo especialmente negativo. El desempleo ha aumentado, y ha afectado a hombres y mujeres, pero el desempleo femenino se sitúa muy por encima del desempleo masculino. Así, atendiendo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en Salamanca hay 15.621 mujeres desempleadas (frente a 11.028 hombres). En Castilla y León, del total de trabajadores en paro el 56,7% son mujeres.

El impacto negativo de la pandemia no solo se refleja en la destrucción de empleo, sino también en la brecha salarial, la cual no solo no se recorta sino que, año tras año, sigue aumentando. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) la brecha salarial en España ha aumentado en 33 euros durante el último año.

La brecha salarial se agranda

En la actualidad, las mujeres en España cobran hasta 4.948 euros menos que los hombres, según se recoge en la quinta edición del informe 'Brecha salarial y techo de cristal'. Los técnicos admiten que las mujeres tendrían que cobrar un 27,6% más para igualar el sueldo de los hombres, tal y como demuestran los últimos datos de la Agencia Tributaria. A juicio de los técnicos de Gestha, esto se debe a la precariedad y el denominado techo de cristal, puesto que casi 4 millones de mujeres no llegarían al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, el 44% del total de las ocupadas.

Las diferencias salariales en Castilla y León también son especialmente significativas, donde las mujeres cobran 4.813 euros menos. La mayor diferencia se da en las rentas más altas.

Un análisis por tramos de renta refleja que es en los más altos donde se concentran las mayores diferencias salariales. De hecho, mientras que las mujeres de Castilla y León cobran 38 euros más que los hombres en las retribuciones hasta 6.300 euros, en la horquilla que oscila entre los 12.600 y los 18.000 euros de salario anual, reciben 495 euros menos. Y cuando las retribuciones escalan por encima de los 126.000 euros al año, la diferencia salarial supera los 34.000 euros anuales.

Menos mujeres en puestos mejor retribuidos

Además, el informe de Gestha también constata que la ocupación de la mujer en España disminuye conforme aumenta el nivel de retribuciones de los puestos de trabajo, de forma que la presencia de la mujer cae por debajo del 40% en puestos retribuidos a partir de los 44.100 euros, hasta ocupar menos de una cuarta parte de los puestos de más de 94.500 euros, o ser menos de dos mujeres de cada diez puestos directivos que cobran más de 126.000 euros anuales.

Medidas

Entre las medidas que habría que impulsar destaca el aumento del número de plazas tanto en las escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años como en los centros especializados para la atención y el cuidado de las personas mayores o dependientes, porque las diferencias de sueldo se agravan sobre todo en las edades en las que se concentra la maternidad y el cuidado de los mayores.