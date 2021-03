La catedrática de la USAL Martha E. Trujillo, Medalla Bergey a la excelencia en investigación científica 

Miércoles, 3 de marzo de 2021

Martha E. Trujillo, catedrática del Departamento de Microbiología y Genética de la Universidad de Salamanca, ha sido galardonada con la prestigiosa Medalla Bergey a la excelencia en investigación científica en el área de taxonomía de bacterias, auspiciada por la Fundación Bergey Trust.

La científica de la USAL tiene una destacada contribución en el campo de sistemática de procariotas, donde su trabajo incluye el descubrimiento y descripción de más de 60 nuevas especies. Entre otras, Auratitoccus monumenti, una bacteria aislada de un monumento histórico de la ciudad de Salamanca, así como las especies Micromonospora saelicesensis y Micromonospora zamorensis, dos bacterias aisladas de muestras ambientales recogidas en Castilla y León. Recientemente, la especie Micromonospora trujilloneae fue nombrada en reconocimiento a sus trabajos en ecología molecular y taxongenómica de la bacteria Micromonospora.

En palabras de la premiada, “es una alegría inmensa y un gran honor formar parte de la lista de investigadores reconocidos con la Medalla Bergey”, informa Martha E. Trujillo a Comunicación USAL. La catedrática expresa que nunca imaginó ver su nombre al lado de científicos tan importantes como Thomas D. Brock -descubridor de la bacteria termófila Thermus acquaticus que posibilitó el desarrollo de técnicas tan importantes como la PCR- o del considerado ‘padre’ de la taxonomía moderna, Peter Sneath.

Trujillo también recuerda a su mentor científico, Mike Goodfellow, premiado, asimismo, con el galardón y reconocido mundialmente por sus aportaciones a la taxonomía de actinobacterias y por el descubrimiento de varios antibióticos de gran relevancia en medicina, con lo que demostró “cómo investigaciones tan básicas y erróneamente consideradas menores tienen un impacto muy importante en la vida de los humanos”, subraya la científica del Estudio salmantino.

Trayectoria académica e investigadora

Martha E. Trujillo es catedrática en el Departamento de Microbiología y Genética y profesora adscrita a la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca. Realizó estudios de doctorado en el área de sistemática bacteriana en la University of Newcastle (Reino Unido) bajo la supervisión del destacado investigador Michael Goodfellow. Posteriormente, realizó una estancia posdoctoral en Novartis, A.G. en Basilea (Suiza).

Incorporada desde 2002 en la Universidad de Salamanca, en la actualidad lidera el GIR de la USAL Ecología y Biotecnología Microbiana, así como la Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León UIC 308. Una de sus mayores contribuciones de investigación ha sido el trabajo científico “Proposed minimal standards for the use of genome data for the taxonomy of prokaryotes”, en 2018, qué acumula 936 citas.

Asimismo, es editora en jefe de la revista científica IJSEM, la revista oficial del Comité Internacional de Sistemática de Procariotas, y también es editora del ‘Manual de Bergey’, la obra de consulta más importante de taxonomía bacteriana y de gran prestigio internacional publicada por primera vez en 1923 por la Sociedad Americana de Bacteriólogos (actualmente Sociedad Americana de Microbiología).

La Fundación del Manual de Bergey es una organización sin ánimo de lucro creada en 1936. Además de la revisión científica y publicación de obras, entre sus misiones figuran la promoción y apoyo a la investigación en taxonomía de bacterias, para lo que convoca anualmente sus galardones internacionales en reconocimiento a aquellos científicos que han hecho contribuciones destacadas al campo de la sistemática bacteriana.