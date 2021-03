Jardines sostenibles: focos solares y sus ventajas

Lunes, 1 de marzo de 2021

Al caer la noche, nuestro jardín se sume en un oculto sueño del que sólo puede arrancarse con una buena iluminación. Y, para ello, nada mejor que unos focos solares que hagan de la trinidad entre funcionalidad, sostenibilidad y estética la harmonía que realce nuestra vegetación doméstica en la más completa oscuridad. Contribuyendo a un mejor planeta, a la par que salvaguardándonos de los riesgos de la electricidad convencional.

Un jardín que merezca nuestra paz

Los jardines, además de un espacio que embellece el coto de nuestro hogar, son también un templo de introspección y de descanso donde toda contribución es poca. Su estética natural influye directamente en nuestra templanza, capaces de sosegar hasta nuestros más frenéticos días a la par que reunir en ellos esa aproximación obligatoria a la naturaleza que, por desgracia, nuestros deberes diarios nos impiden abordar. En suma, un jardín que se precie debe ser un lugar abierto a nuestra alma y nuestros ojos donde poder encontrar la suave paz del bienestar. Y, como si su claridad inherente traspasara su metáfora, la luz en nuestro jardín es de una clarísima importancia.

Respetar nuestro propio jardín, ya no sólo como homenaje a la naturaleza que ampara y da vida a su esplendor, es respetarnos también a nosotros mismos y, por ende, la huella que dejamos en el medioambiente y de la que somos responsables. En ese sentido, no hay mayor tributo a la naturaleza que una iluminación con focos solares, permitiéndonos iluminar debidamente la zona natural protegida de nuestro hogar bajo un criterio fijo de necesaria sostenibilidad. Además, sirviéndose del sol como fuente de energía, el consumo de las luces solares de jardín es totalmente asequible, dado que no precisa de electricidad y, por ello, es beneficioso tanto para el planeta como, por supuesto, para nuestro bolsillo.

Sostenibilidad y seguridad extremas

La proliferación de los jardines sostenibles no es un hecho aislado, mucho menos un producto de los visionarios del ecologismo. Simplemente, se trata del curso natural de nuestro estilo de vida tratando de hacer aquello que, quizá, debimos haber hecho hace muchísimo tiempo: adaptarnos a la naturaleza y no adaptarla ella a nosotros. Porque nunca está de más trascender el egoísmo sano de disponer de un pedazo de naturaleza en nuestro hogar intentando dejar el menor impacto posible. Aunque, ya lejos del ademán ecologista de dichos focos, la iluminación de un jardín se arraiga fuertemente a la noción de estética del hogar.

La web luces-solares.es, por ejemplo, es una buena plataforma donde consultar todo tipo de detalles acerca de estos focos solares sostenibles, disponiendo también de comparadores de productos para atinar lo máximo posible en nuestra elección final. Además, esta completa web incluye todo tipo de reseñascontrastadas mediante las que saber de primera mano qué tipo de iluminación es la que mejor se adapta a las características de nuestro jardín, dado que cada uno de ellos es todo un mundo. Desde los focos de corto alcance, de entre 400 y 700 lúmenes para iluminar pequeñas zonas a fin de destacar sus puntos fuertes, hasta potentes focos solares de 800 a incluso 2.000 lúmenes, ideales para iluminar sobradamente un buen jardín.

Asimismo, los focos solares contribuyen también a la seguridad y la prevención en nuestro jardín. Como recuerda luces.solares.es, los accidentes relacionados con la iluminación en un jardín son más frecuentes de lo que podría parecer. Basta con percatarse del peligro inmanente de la relación entre el agua y la electricidad como para entender a qué se refiere. E incluso aunque hayamos adquirido unos cables gruesos y resistentes en nuestra instalación eléctrica convencional, cualquier animal puede roer la protección y causar un desastre. Por ello, los focos solares sonindependientes de la conexión eléctrica, por lo que no existe riesgo alguno al respecto. Y esa es solo una de sus múltiples ventajas.

Las ventajas de una iluminación de jardín sostenible

En primer lugar, y válgase la redundancia, la principal ventaja de los focos solares es el consumo de energía limpia, factor que reduce las emisiones de CO2 que atentan contra la salud de nuestro planeta. Asimismo, al tratarse de una fuente de energía renovable, cabe recordar la asequibilidad como punto fuerte, donde también se añade su fácil movilidad, que a su vez permite una instalación intuitiva y sin obras. Esa misma capacidad de reubicación, así como facilita todo tipo de cambio de iluminación a nuestro antojo, nos permite destacar con precisión los elementos del jardín que decidamos.

Unido a estas principales ventajas, cabe destacar también su autonomía de mínimo 5 horas a máxima potencia, siendo tan sólo necesarias unas 6 horas de carga. Un horario fácilmente asumible, dado que su función acontecerá al caer la noche y, por lo tanto, bastará la luz diurna para recargar la batería, que aguanta 1.500 ciclos de carga sin perder potencia. Del mismo modo, es condición indispensable de un buen artefacto para iluminar nuestro jardín sudurabilidad y su resistencia, que, en el caso de los focos solares, resiste perfectamente al polvo y al agua, y como se ha mencionado, sin riesgo de peligros causados por la instalación eléctrica.

En cuanto a la estética, los focos solares disponen de un, por lo que podremos optar por una luz más fría o blanca que haga del lugar un espacio neutro, o bien una luz cálida que induzca al recogimiento. En este punto, es preciso recordar la necesidad de evitar un exceso de luminosidad, a pesar de que sea necesaria una buena potencia. No sólo porque nos cegará y resultará molesto a la larga, sino porque también resta misterio y duende a nuestro jardín. Por ello, resulta más práctico probar distintos ángulos hasta dar con la posición más idónea, que no moleste y que, por supuesto, realce las formas del jardín.