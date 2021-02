Tres empresas menos en Béjar por la remunicipalización del servicio de limpieza de la ciudad

Viernes, 26 de febrero de 2021

El primer punto del orden del día del pleno de ayer 25 de febrero, abordó la reinternalización del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Béjar que hasta la fecha venía prestándose por tres empresas privadas.

Con la aprobación de este punto del Pleno con los 10 votos a favor de PSOE, Ciudadanos y TAB, el servicio de limpieza diaria de la ciudad pasará a ser gestionado por la concejalía de Medio Ambiente, a cargo de José Ángel Castellano, que defendió esta forma de gestión a través de personal propio por considerar que el modelo es más sostenible y eficiente y será susceptible de un mayor control por parte del Ayuntamiento y además supone un ahorro en los costes. El Concejal socialista defendió esta medida comenzando por señalar que formaba parte de su programa electoral y por ideología política.

Para la prestación del servicio se contratará a 13 trabajadores en régimen laboral, que vendrán a sustituir a los 14 trabajadores que formaban parte de las tres empresas privadas que realizaban este servicio. Según figura en el expediente, y ha explicado el Concejal, una de las empresas llevaba a cabo sus funciones de forma deficiente y la concejalía estaba sumiendo varias funciones de limpieza para suplir dichas deficiencias.

Francisca Andrés, de Ciudadanos pese a declararse partidaria de la iniciativa privada, ha apoyado la gestión directa del servicio por parte del Ayuntamiento, por considerar que la ciudad está sucia y ha pedido que se pongan más papeleras y dispensadores de bolsas para los excrementos de perros.

Javier Garrido, portavoz de Tú Aportas, ha desmentido que en el programa electoral del PSOE estuviera recogida la remunicipalización del servicio de limpieza viaria, y ha recriminado a los socialistas que no hayan hecho lo mismo con el servicio de la O.R.A., si se trata de una cuestión de ideología política. Acusa al Concejal de Medio Ambiente de castigar a unas empresas que han cumplido adecuadamente la prestación del servicio, por la prestación deficiente de una de ellas. Ha apuntado que el Ayuntamiento debería haber garantizado a través de los pliegos que firmaron las empresas, que el servicio se prestara convenientemente, y que ha sido “la desidia del Ayuntamiento” lo que ha supuesto que una de las empresas no haya cumplido.

Raúl Hernández, en representación del Grupo Popular, niega que el modelo de gestión directa sea el más adecuado para la ciudad, pues se necesitan seis años como mínimo para amortizar las inversiones en material de limpieza que deberá llevar a cabo el Ayuntamiento para garantizar la adecuada prestación del servicio. Al igual que Tú Aportas considera que se está castigando a algunas empresas que han realizado su trabajo adecuadamente y piensa que “por ideología política” no debe jugarse con el dinero público y con el empleo de la gente, pues habrá una familia más de Béjar en el paro, ya que el Ayuntamiento va a contratar a 13 trabajadores, mientras que actualmente son 14 las personas que prestan el servicio. También coincide con Javier Garrido en que es la concejalía de Medio Ambiente la responsable de que alguna de las empresas no hiciera su trabajo, y que haya habido una dejación de funciones, ya que desde el 30 de junio de 2019 no ha habido ningún informe del capataz del Ayuntamiento que debería haber realizado el seguimiento a las empresas, añadiendo que “es muy grave” que se haya utilizado a personal del Consistorio para suplir las deficiencias en el servicio.

Según se ha constatado en el Pleno, la internalización del servicio de limpieza de la ciudad va a suponer un mayor coste para el Ayuntamiento, puesto que no se contabilizan en el expediente ni el sueldo del capataz que a partir de ahora verá incrementadas sus funciones, ni los costes administrativos ni de nóminas que tendrán que asumir trabajadores municipales, por tanto es muy cuestionable el principio de sostenibilidad y eficiencia de la medida, al igual que ya ocurrió con la remunicipalización de la Oficina de Turismo por parte del Ayuntamiento, que tiene un mayor coste para las arcas municipales, ya que actualmente sólo hay una persona contratada para gestionarla, mientras que la anterior empresa gestora tenía dos trabajadores asignados al servicio.

A las muchas dudas que ha generado la decisión del equipo de Gobierno de remunicipalizar el servicio de limpieza de Béjar, no ha habido respuesta por parte de José Ángel Castellano, que se ha limitado a señalar al PP como responsable, después de dos años de gestión socialista y aún así ha conseguido el voto de Tú Aportas y como era previsible, de su socia de Gobierno, Francisca Andrés, de Ciudadanos.