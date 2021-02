¡La cultura regresa a Salamanca! Celtas Cortos, Marwan, Carlos Hipólito, Alicia Borrachero...

Miércoles, 24 de febrero de 2021

El Ayuntamiento de Salamanca reabrirá los espacios culturales municipales a partir del 2 de marzo y retoma la actividad cultural que se había interrumpido siguiendo las recomendaciones de la Junta de Castilla y León.

La primera de las actividades programadas es un concierto de música coral de Semana Santa ofrecido por las cuatro agrupaciones del Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música y el Coro Ciudad de Salamanca (Coro Juvenil y Coral Polifónica), el 2 de marzo, en el Caem. Interpretarán composiciones religiosas propias de Semana Santa, como el Ave Maria de Caccini de N. Vavilov, Vexilla Regis de G. B. Pergolesi, Tú de J. Fajardo o Cor Jesu de J. Perosi. Las entradas tienen un precio de 3 euros.

La Semana Santa también protagonizará un concierto de la Banda Municipal de Música de Salamanca el 19 de marzo en el Caem, basado en la Pasión a través de marchas procesionales. Las entradas cuestan 5 euros,

La música clásica llegará de la mano del barítono José Antonio López, la soprano Isabel Monar y el pianista Vicente David Martín que ofrecerán un concierto en el Teatro Liceo el domingo 21 de marzo, incluido dentro del IX ciclo de Cámara y Solistas. Interpretarán piezas para canto y piano de los siglos XIX y XX de Mendelssohn, Schumann, Brahms, Berlioz, Chausson, Saint-Saëns, Fauré, Poulenc, Quilter y Vaughan Williams. Las entradas tienen un precio de 10, 12, 14 y 16 euros.

Las músicas actuales del panorama nacional estarán representadas por Marwan y Celtas Cortos. Marwan es una de las principales voces de la canción de autor en España y Latinoamérica y presentará en el Caem su último disco, titulado El viejo boxeador. Será el sábado 13 de marzo y las entradas tienen un precio de 18 euros en venta anticipada y 22 euros el día del concierto, más gastos de gestión. Y Celtas Cortos es un grupo español de rock con influencias celtas. Durante su carrera han llegado a publicar diez álbumes y a vender más de dos millones de discos de sus distintos trabajos lo que los convierte en uno de los grupos españoles con más éxito comercial de todos los tiempos. Entre sus temas más emblemáticos están Cuéntame un cuento, 20 de abril, Haz turismo y Gente impresentable entre otras. Su concierto será el 27 de marzo en el Caem y las entradas tienen un precio de 15 y 18 euros (más gastos de gestión).

Los grupos salmantinos de músicas actuales también tienen su espacio en la programación cultural municipal del mes de marzo. El sábado 6, en la Sala B, actuará “Estrogenuinas”, un proyecto musical de las hermanas Ángela y Carolina Álvarez que surgió en nuestra ciudad en 2012. Presentarán su último EP, editado en 2020, que lleva por título “Universo para lelos”. Las entradas tienen un precio de 10 euros.

Y el 26 de marzo, los salmantinos “El Altar del holocausto” presentarán su nuevo trabajo discográfico en el Caem, que lleva por título Trinidad. El altar del holocausto se creó en Salamanca en 2012 y es una banda de rock instrumental de culto que se mueve entre el Postrock y el Doom instrumental. Hasta la fecha han realizado más de 250 conciertos en toda España, Portugal y Francia, lo que los ha convertido en una referencia en la música instrumental europea. Han llegado a compartir escenario con algunas de las bandas más importantes del panorama internacional y han presentado su música en decenas de festivales algunos tan importantes como Download Festival, Tsunami Xixón, Resurrection Fest, Z!Live, Woodrock , Dimetalfest, GetMad!, WolFest, Stonefest, Kanekas o Tres Acordes Fest. Las entradas tienen un precio de 13 euros en venta anticipada y 15 euros el día del concierto.

Completa la programación musical de marzo el concierto de primavera del Precoro y del Coro de Niños Ciudad de Salamanca, con un repertorio lleno de melodías entrañables como Sleep my little sea del compositor Josu Elberdin, repertorio de la banda sonora de Los chicos del coro, Edelweiss, Hijo de la luna o The lion sleeps tonight. Será el 18 de marzo y las entradas cuestan 3 euros.

Programación escénica

La programación cultural municipal del mes de marzo incluye siete obras de teatro y un espectáculo de circo.

Inaugura la programación escénica del próximo mes la obra “Dribbling”, interpretada por Nacho Fresneda y Álvaro Rico. Una thriller escrito y dirigido por Ignasi Vidal que trata sobre el peso de la fama y los juegos de poder. Será el 6 de marzo y las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros.

El 13 de marzo, la compañía Teatro del Temple interpretará, en el Liceo, la obra “Don Quijote somos todos”, protagonizada por Carlos Martín, José Luis Esteban y Minerva Arbués, entre otros. Esta obra narra los esfuerzos de un pueblo manchego, de cuyo nombre nadie se acuerda, por no desaparecer para siempre. Las entradas tienen un precio de 9, 12 y 15 euros.

Una semana después el Liceo acogerá la obra “Las criadas”, interpretada por Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo. Las protagonistas de esta historia son las hermanas Lemercier, criadas de una dama de la alta burguesía francesa. Todas las noches inician una ceremonia perversa, un ritual donde la realidad y la ficción se mezclan en un juego mortal de cambio de identidades. Claire es la señora y Solange es Claire. Solange es la señora y Claire es Solange. Son seres alienados, faltos de identidad. No hay hermana buena y hermana mala, las dos alternan los papeles constantemente, porque ninguna existe por sí sola, porque son las dos caras de un mismo personaje. La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de criadas las lleva a un desenlace fatal. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros.

Y Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta protagonizarán “Rita”, una obra sobre la familia, sobre los hermanos, sobre el vínculo materno-filial y, también, sobre la incapacidad de aceptar la muerte. Será el 27 de marzo y las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros.

Para el público familiar hay tres obras programadas. La compañía salmantina Animarts representará “El principito freak show” en el Auditorio de San Blas el domingo 21 de marzo y la entrada es con invitación. La compañía El Cau de L’unicorn interpretará “Eureka”, un espectáculo de marionetas gigantes y de actores en luz negra, en clave de humor. Será el 7 de marzo y las entradas tienen un precio de 5 euros. La compañía Teloncillo Teatro ofrecerá el espectáculo “Teloncillo, en concierto” el domingo 28 de marzo en el Liceo, las entradas cuestan 5 euros.

Y por último, la compañía Vaivén Circo interpretará el espectáculo “Esencial” el domingo 14 de marzo. Esta propuesta se presenta con una puesta en escena inspirada en el “Arcoíris de Waldorf”, un juguete compuesto por pilares y arcos que propician una espectacular escenografía.

Exposición fotográfica de Javier Codesal

El centro de arte contemporáneo, DA2, incorporará una nueva exposición de Javier Codesal que consiste en una película, una serie fotográfica y una pieza mural.

Además, tanto el DA2 como la Sala de Exposiciones de Santo Domingo se abrirán sin cita previa desde mañana y retomarán su horario habitual de apertura desde el viernes.

Medidas de seguridad

Todos los espacios que acogerán estas actividades culturales contarán con un refuerzo de seguridad.

Para evitar aglomeraciones en la taquilla, la venta de entradas es exclusivamente online, a través de la web www.ciudaddecultura.org, al igual que las invitaciones. Cada espectador tiene que facilitar su datos personales para tener garantizada la trazabilidad en caso de que fuera necesario ponerse en contacto con él. Además se adelanta la apertura de puertas.

Las localidades habilitadas son de 1, 2, 3 ó 4 butacas juntas, con distancia de seguridad entre grupos. Cuando sea más de una entrada se venderán en bloque para garantizar que quienes las compran sean convivientes o formen parte de un mismo grupo.

En el Teatro Liceo el aforo máximo será de 239 butacas repartidas de la siguiente manera: 118 en Patio de Butacas, 68 en el 1er Anfiteatro y 53 en el 2º Anfiteatro.

Se dispondrá de tres accesos diferenciados: uno para el Patio de Butacas, otro para las butacas pares de anfiteatros y el tercero para as butacas impares de anfiteatros. Se colocarán tres dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico, uno en cada entrada. Y se reforzará el personal de sala, además de la limpieza y desinfección.

En el Caem el aforo máximo será de 318 personas repartidas entre el Patio de Butacas (236) y el Anfiteatro (82). Se han habilitado tres accesos: una puerta dará acceso a las butacas pares del Patio de Butacas; otra de las puertas se habilitará para los que tengan entradas de butacas impares del Patio de Butacas; y otra para el Anfiteatro. Se colocarán tres dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico, uno en cada entrada. Se reforzará el personal de sala, así como la limpieza y desinfección.