La curiosa criptomoneda basada en un meme que Elon Musk está impulsando

Viernes, 19 de febrero de 2021

Una vez más, el empresario elogió en Twitter a su criptomoneda favorita, causando su alza inmediata en el mercado

Elon Musk, el magnate sudafricano, dueño y CEO de Tesla y SpaceX, comenzó la mañana del 4 de febrero tuiteando acerca de Dogecoin. Fueron cinco tuits con bromas y memes, como es habitual de parte de Musk, demostrando su apoyo a esta criptomoneda. Ya lo había hecho en ocasiones anteriores, pero nunca de forma tan sostenida en un mismo día.

¿Qué es Dogecoin?

Dogecoin nació en 2013 y, al poco tiempo del surgimiento, su valor se multiplicó y comenzó a cierta tracción. Sin embargo, fue en 2019, cuando Elon Musk la respaldó por primera vez en Twitter, que terminó por convertirse en una de las más demandadas en el mercado.

Al igual que muchas otras monedas digitales, Dogecoin se valorizó en la bolsa a través de operaciones tradicionales y otros instrumentos que son los CFDs en bolsa. CFD significa Contract for Difference (Contrato por Diferencia). Esta forma de trading especulativo permite sacar ventaja de las variaciones de los precios activos cotizados, como criptomonedas, sin necesidad de comprarlos.

Pero Dogecoin no es una criptomoneda común. De hecho, nació como una broma en 2014, como una criptomoneda que se burlaba de otras más conocidas, como Bitcoin. Su nombre viene de Doge, un popular meme de internet. El meme, popular desde 2013, consiste en un perro de raza Shiba Inu rodeado de frases mal escritas en tipografía Comic Sans. En el caso de la criptomoneda, la imagen del perro aparece en su centro, y en los bordes aparecen los textos: "Wow. Much coin. How money. So crypto

Los tuits de Elon Musk

El 4 de febrero de 2021, Elon Musk hizo una seguidilla de tuits apoyando a su criptomoneda preferida: Dogecoin. ¿El resultado inmediato de las palabras del magnate? Una alza inmediata del 60 % de Dogecoin en el mercado" ("Guau. Mucha moneda. Cuánta dinero. Tan cripto").

No es la primera vez que Elon Musk tuitea a favor de Dogecoin. Fue él mismo uno de los principales responsables del alza que vio esta moneda digital en la bolsa de valores. En 2019 había tuiteado que Dogecoin era su criptomoneda favorita, de forma similar a como lo hizo en varias ocasiones a favor de Bitcoin. Ahora, a principios de 2021, afirma que es “la criptomoneda del pueblo”, ya que "no es necesario ser un gigachad para comprarlas". Un gigachad sería una forma graciosa de decir "superpijo".

Es necesario reconocer que Elon Musk sabe ser irónico en sus tuits. El año pasado opinó que las acciones de su propia empresa Tesla se vendían a un precio demasiado elevado, causando una caída en su valor casi inmediata. Con respecto a la pandemia de COVID-19, tuiteó “toma la píldora roja”, una frase de la película Matrix, haciendo referencia a una supuesta conspiración del gobierno en contra de la población. Por lo que sus dichos en esta red social no deben ser tomados siempre al pie de la letra. Más bien, se debe recordar su carácter provocador e irreverente a la hora de hacer afirmaciones polémicas.

Mientras tanto, se deberá esperar para conocer el impacto de sus tuits sobre la bolsa de valores. Las criptomonedas funcionan desde hace años como medio de pago y como reserva de valor. Es decir que el público invierte en ellas y percibe ganancias a largo plazo, dado que su precio no ha dejado de subir desde su creación (si bien ha habido algunas bajas en momentos puntuales).

Es un tema controvertido, puesto que su valor se da solo por la especulación y no tiene un respaldo real en ningún banco ni gobierno. En ese sentido, los elogios de parte de empresarios poderosos como Elon Musk pueden ser muy importantes en su valorización, a diferencia de los factores que influyen en el mercado de valores de forma más convencional.