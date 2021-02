El Colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca, finalista del Festival I CAN 

Miércoles, 17 de febrero de 2021

Los artistas del cambio del proyecto ‘Kairós: Tu consumo consume la Tierra’ participarán el próximo 20 de marzo en el evento que será online

El Festival I CAN es una oportunidad para amplificar la voz de quienes han desarrollado proyectos Design for Change (DFC) y mejorado el mundo con sus resultados, porque “los niños, niñas y jóvenes son el presente; y tenemos que escucharlos”. Un evento organizado por DFC España, que cuenta con Fundación Edelvives como aliado y Fundación CEPA como patrocinador. En el Festival I CAN se celebra que los y las más jóvenes están cambiando el mundo.

Los artistas del cambio del proyecto “Kairós: Tu consumo consume la Tierra” del Colegio Santa Teresa de Jesús han sido elegidos como finalistas del Festival I CAN. Alzarán su voz este 20 de marzo en el evento anual de Design for Change España, que este año será online, para compartir su proyecto y ayudarnos a tomar conciencia de la importancia de cambiar nuestros sistemas de producción y consumo para cuidar del medio ambiente. Os invitamos a visitar su blog para conocer más de su proyecto y ver el vídeo presentación del mismo: https://kairosdfc.blogspot.com/ y https://youtu.be/63zjir4dJ0k

Festival I CAN

El Festival I CAN es el evento nacional de DFC España para amplificar la voz de los niños, niñas y jóvenes que han desarrollado proyectos DFC y darles un reconocimiento por haber mejorado su entorno. Con las soluciones que han diseñado e implementado, se han sumado al reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para cumplir con la Agenda 2030 con la que ya se está cambiando el mundo. Durante el Festival, 5 alumnos y alumnas seleccionados de cada proyecto (120 en total) tendrán la oportunidad de interactuar entre ellos y mandar un mensaje al mundo, porque “los niños, niñas y jóvenes son el presente, y tenemos que escucharlos”. Por este motivo, el Festival I CAN no solo se diseña para los jóvenes, sino CON ellos, dando ejemplo de que “Revolucionar tu aula, es de buena educación”.