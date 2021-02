La falsedad de lo absoluto

Absolutamente cierto, absolutamente increíble, absolutamente imposible, absolutamente genial, absolutamente falso… y tantas y tantas expresiones cotidianas que con demasiada frecuencia utilizamos sin ser conscientes de que todas ellas tienen una característica común: son falsas. Los ‘absolutos’ no existen. Según la Real Academia de la Lengua Española, el adjetivo ‘absoluto’ significa: independiente, ilimitado, que excluye cualquier relación. Creo que por tanto, sería recomendable evitar su uso.

En cualquier debate, sobre cualquier tema, hay aceptar al menos 2 premisas. Primero, que las verdades absolutas no existen, como tampoco existen los sistemas políticos absolutamente perfectos o, si existen, no están al alcance del común de los mortales. Segundo, las leyes siempre se actualizan con retraso frente a las necesidades que imponen los avances (en ocasiones retrocesos) sociales o tecnológicos.

Un ejemplo del primer caso sería que cuando hablamos de democracia, no creo que nadie esté pensamos en una democracia absoluta que nos obligaría a tener que hacer un referéndum cada vez que se quisiera cambiar una coma en nuestras leyes, porque resultaría paralizante por no decir imposible. Un ejemplo de la segunda cuestión podría ser la modificar el Código Civil en materia del derecho a contraer matrimonio publicada el 1 de julio de 2005 (con mucho retraso) o la regulación del pago de impuestos en nuestro país de gigantes tecnológicos como Appel, Google, Facebook, Amazon, Microsoft o, de plena actualidad, la normativa legal que afectará a los falsos autónomos de empresas de reparto a domicilio. A las libertades, a ninguna de ellas, se les puede aplicar el adjetivo ‘absoluto’.

Uno no es jurista, por eso no entraré en cuestiones legales, pero si intentaré aplicar el sentido común a un tema de actualidad como es la libertad de expresión, por supuesto rechazando entrar a pensar en ella en términos absolutos.

La libertad de expresión y opinión, es reconocida en toda su amplitud por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[1], también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en Título I, del artículo 20.1 de nuestra Constitución, se incluye entre los derecho fundamental[2]. Internet ha sido duda un catalizador importante en el ejercicio y también en la violación de este derecho.

Con esto parecería que está todo dicho pero, si así fuera no necesitaríamos ni jueces, ni abogados, ni tribunales; bastaría con aplicar al pie de letra las leyes establecidas y está claro que esto no es así. Porque queda pendiente importantes cuestión como ¿cuáles son, si los tiene, los límites de este derecho? ¿se deberían establecer algunas líneas rojas?. Y si así fuera ¿quién lo haría? ¿quién debe vigilar que estas no se traspasen?

La prueba de estamos ante un tema polémico es la existencia de toda una estructura judicial cuyo cometido no es otro que resolver los enfrentamientos entre derechos, porque en nuestra Constitución también figuran como fundamentales el derecho al honor y a la propia imagen que el Poder Judicial tiene obligación de garantizar [3].

El rapero Pablo Hásel, tras ser condenado por ‘enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona’, llamó a aquellos que dictaron su sentencia ‘fascistas de mierda’. Personalmente creo que este pretendido insulto pone de manifiesto dos cosas, a saber, que no tiene ni la menor idea de lo que es el fascismo y tiene una preocupante mala educación.



El concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, hizo un chiste de muy mal gusto y muy poca gracias sobre Irene Villa, víctima de ETA, afortunadamente la propia aludida demostró la veracidad de ese refrán que dice que no ofende el que quiere, sino el que puede, y el concejal ha demostrado no tener suficiente categoría para ofender. Estos son sólo algunos ejemplos.

Unidas Podemos, propone que este tipo de delitos sean suprimidos del Código Penal, argumentado que: en los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión. Pero nada dicen del derecho al honor o a la propia imagen, además, su ‘jefe’ se enfada mucho con cierta prensa, cuando esta hace uso de esa libertad de opinión y expresión que tanto demanda.

Yo sólo veo 3 medidas para enfrentar este clima de enfrentamiento entre derechos, seguro que muchos de vosotros ya lo habéis adivinado: Educación, educación y educación, y si quedan recursos, más educación. Es la única forma de poder llegar a desarrollar una responsabilidad personal que deberá ser bastante más elevada que la que estamos poniendo de manifiesto en estos tiempos de pandemia.

Agnes Gonxha Bojaxhiu, más como Madre Teresa de Calcuta, monja católica de origen albanés pero corazón y alma india, afirmaba que: Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo…Enseñarás a soñar pero no soñarán tu sueño… Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vida, en cada vuelo, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. ¿Utopía? Puede ser, pero recuerden que las utopías no son imposibles, son horizontes hacia los que caminar.