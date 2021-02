Anderson Arroyo y el Liverpool: “Han estado muy atentos, pero estoy enfocado en ayudar al club y conseguir cosas aquí”

Jueves, 11 de febrero de 2021

Anderson Arroyo, lateral diestro del Salamanca UDS, habla en este medio a pocos días para el partido contra el Pontevedra sobre dicha cita, su rendimiento y el seguimiento del Liverpool.

Vestuario: “El equipo está muy bien, motivado para seguir trabajando y consiguiendo victorias. Queremos sacar esto adelante”.

Final con el Pontevedra: “Sabemos lo que nos vamos a jugar el domingo y estamos muy atentos a cada detalle y lo que tenemos que mejorar para conseguir una victoria”.

Meterse en la pelea: “Nos dice el míster que por ahora es mejor no mirar la clasificación y sí conseguir triunfos. El resto ya vendrá”.

Rival en mal momento: “Va a ser un partido demasiado difícil y tendremos que estar muy concentrados en defensa. Si seguimos sacando el 0 en portería, se nos va a dar todo”.

2021 a buen nivel en el lateral: “Me ha venido muy bien la racha de partidos que he tenido por jugar cada fin de semana. He encontrado mi nivel y he aprovechado cada entrenamiento y partido”.

Pasar de no jugar por problemas de papeles a ser indiscutible: “Para cualquier futbolista es complicado entrenar y no poder participar por documentos. Entrenas bien, pero no es lo mismo que jugar. Después de tener todo listo, he tenido un plus para trabajar mejor y dar todo de mí. La primera vuelta no fue muy bien y ahora se nos está dando gracias a Dios”.

Seguimiento del Liverpool: “Han estado muy atentos, pero estoy enfocado en ayudar al club y conseguir cosas aquí. Ojalá se pudiera conseguir un ascenso, aunque está complicado… pero no es imposible. Hay que seguir intentándolo hasta el final”.

Helmántico, papel clave el domingo: “Tenemos que agradecerles a la afición que haya seguido ahí en los malos momentos. Su apoyo es muy importante para nosotros. La afición nos tiene que ayudar a que el tren ande”.