Chuchi Jorqués: “Yo veo el vaso medio lleno, si no me quedo con mi mujer y mis hijos en Palencia”

Lunes, 8 de febrero de 2021

Chuchi Jorqués fue presentado como nuevo entrenador del Guijuelo después de la destitución de los hermanos Montes del banquillo por los malos resultados.

Astu, director deportivo

Presentación: “Estamos en un día especial, diferente y es una nueva página en la historia del club. Ayer fue un día complicado y hay veces que se deben tomar decisiones. Hemos buscado este reto y creemos que debemos de tirar de personas que sienten el club. Nos hemos decantado por la opción de Chuchi, que todos le conocéis. Es una persona de club, un compañero muy competitivo, que es lo que el equipo necesita. El líder debe ser el mayor competidor posible. No hubo dudas en la Junta Directiva. Su pasado aquí es determinante. Nos necesitamos mutuamente para ir de la mano. Chus Muñoz entrará como segundo de Chuchi. Ahora no necesitamos experiencia, sino gente que quiera comerse la vida deportiva”.

Chuchi Jorqués, nuevo técnico del Guijuelo

Negociación: “Ha sido todo muy rápido. Astu se pone en contacto conmigo el sábado y el domingo me dijo que iba hacia delante. No hubo problema económico ni nada de eso. Siempre me han gustado los retos difíciles”.

Sensación: “De felicidad por volver al Guijuelo. Ojalá tenga la mitad de suerte como entrenador que como jugador aquí. El hecho de que entrenes y estés en casa hace que sea más fácil porque conoces el pueblo, la directiva, los jugadores...”.

Reto: “No tenemos mucho margen, pero lo primordial es intentar cambiarle el chip a los chavales. Los cambios a veces funcionan y otras no. No somos Superman e iremos a competir el miércoles como bestias. No vale esconderse”.

Puntuar: “Te tienes que adaptar al contexto del equipo y ahora hay que crecer desde la fase defensiva. Es más importente defender bien y crecer desde ahí. Tenemos 15 días primordiales y hay que estar enchufados”.

Jugadores: “Tienen que ser una pieza clave y tienen que ayudarnos gente como Antonio, Carlos, Jonathan… Deben decirle al resto cómo me gusta competir. Yo veo el vaso medio lleno, si no me quedo en casa con mi mujer y mis hijos”.

Rivales: “Los rivales no están mal. Prefiero ir a Riazor y Pasarón que a la comarca de Níjar, que no la conozco. No concibo salir a un partido y no ir a por los tres puntos”.

Relación con Astu: “Nos vamos a llevar mejor como entrenador y director deportivo que cuando yo era jugador. Los dos teníamos mucho cáracter. El proyecto es salvar al Guijuelo y hay que trabajar codo con codo. Habrá gente que piense que no estoy preparado y ojalá en 15 días piensen lo contrario. La valoraciones, para dentro de un mes”.