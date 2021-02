ASAJA alerta del excesivo acoso y derribo que sufre el medio rural en Salamanca

Viernes, 5 de febrero de 2021

ASAJA Salamanca quiere dejar patente “el exceso de celo por el que se está atacando mediante numerosos frentes para desprestigiar y acabar con los usos de la agricultura y ganadería. Esta organización agraria denuncia que, una vez más, el sector sea el gran perjudicado y que esté a merced de determinados intereses que quieren acabar con la forma de vida en el medio rural; lo que hace sospechar que haya un complot para desprestigiar, una vez más, a un sector ya machacado por los bajos precios, el escaso valor y las dificultades derivadas de la COVID-19”.

Ejemplo del acoso en el que viven agricultores y ganaderos, según ASAJA, “es la tensa situación causada por el supuesto cierre de Vitigudino ante la prevalencia de tuberculosis bovina. Esta OPA no se niega a que se tomen medidas para mejorar la sanidad animal y bajar la prevalencia. Sin embargo, no se deben implantar normas que no tengan en cuenta el modo de trabajo en extensivo de esta comarca y provincia y por las que sería inviables de efectuar para los ganaderos de la zona. De ahí, que surjan manifestaciones como las que se están celebrando recientemente”.

Éste es uno de los puntos que ahoga al sector cuando ya de por sí está asfixiado en los bajos precios, o en las medidas extraordinarias por la COVID-19, en las que la comercialización y transportes se han visto amenazados.

Por otra parte, “los daños que produzca el lobo, a partir de este momento, a la ganadería apuntan a ser inevitables y parece que tendrán el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica; ya que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural de la Biodiversidad ha aprobado la inclusión del canido al Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE). ASAJA Salamanca criticará siempre que, en la decisión, se hayan desoído a las cuatro únicas comunidades que verdaderamente tienen problemas con el lobo, ya que en ellas se aglutina el 95 % del censo español (Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria)”.

ASAJA Salamanca pone el grito en el cielo ya que “la mayor parte de manadas se encuentran en Castilla y León y, ante el supuesto del que al norte del Duero deje de ser el lobo una especie cinegética, las consecuencias las pagarán las regiones del sur, como Salamanca, ya que muchos de los ejemplares encontrarán su despensa particular en la cabaña ganadera que se produce en esta provincia en extensivo”.

El tercer frente por el que se está poniendo al sector bajo las cuerdas implica directamente al presupuesto de la PAC; “debido al recorte lineal del 2 % al que se le suma el proceso de convergencia interna con modificación de los importes de los derechos. Un proceso complejo que trata de igualar el valor de los derechos hacia la media de la región. La ganadería vuelve a ser el blanco de una ajada diana. A quienes afectará más el cambio será a las explotaciones mixtas (agrícolas y ganaderas); las intensivas como son las de vacuno de leche, ovino y caprino; y a parte de las extensivas del bovino de carne”, afirman desde ASAJA.

“Esta convergencia se ha llevado a cabo precipitadamente, cuando podría haberse hecho en un período más largo y que los afectados no sufrieran tan drásticamente el cambio ya que no era obligatorio realizarla en este año”, argumentan.

Por todas estas cuestiones, ASAJA Salamanca solicita que todos los agentes implicados desistan de poner más trabas a un sector que fue el primero en responder ante la pandemia y del que todos dependemos para comer. Asimismo, la OPA solicita a la ciudadanía a que defiendan a agricultores y ganaderos, base de la economía de esta provincia.