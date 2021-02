¿Pero esto que es?

Los primeros árabes llegaron a Gibraltar en 711 y ocuparon toda la Península Ibérica, excepto la región de Cantabria -por lo agreste del suelo- en el Norte. Los moros, árabes del norte de Africa, que vivieron principalmente en el sur de España por ocho siglos (711-1492).

La Reconquista de la península Ibérica supuso el arrebato de los territorios hasta los entonces pobladores, los musulmanes de Al-Ándalus. Esta empresa militar se llevó a cabo por los ejércitos cristianos del norte de la península. Que contaron con el apoyo, de caballeros franceses, órdenes militares, y la Iglesia. La Reconquista, desarrollada desde comienzos del XI y finales del XIII, supuso una serie de cambios económicos, demográficos, militares, ideológicos y políticos. Estos cambios, implantados a través de las cuatro etapas que duró esta acción militar, configuraron de manera definitiva la península Ibérica. La Reconquista terminó con la conquista del emirato de Granada, el último estado musulmán en la península, en 1492, la conquista y caída fue precedida por las Capitulaciones de Granada o Tratado de Granada (1491).como un territorio cristiano.

Desde hace unos años la izquierda radical vive empeñada en revertir la historia de España y ha creado la insólita teoría negacionista de la invasión musulmana, hoy totalmente desprestigiada en el ámbito académico. Al parecer los árabes eran poco menos que héroes de la libertad, el reino de Toledo un reino de perversión (pobres San Isidoro y San Leandro), Córdoba fue un Edén feliz de convivencia (que se lo pregunten a los mártires cordobeses), Alfonso II un asesino y Ramiro I un inculto gañán; las taifas eran vergeles de libertad (que se lo pregunten a los perseguidos mozárabes) mientras que León era una ciudad depravada y corrompida; los Almohades, angelitos del bien, Alfonso VIII un demonio y su mujer Leonor de Plantagenet una bruja; el reino Nazarí poco menos que el mismo Paraíso y por fin Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, fueron Belcebú y Lucifera. Eso es más o menos lo que viene a decirnos esta joven en el Parlamento.



Los EEUU de América, con 300 años de historia, son los primeros entre los Estados occidentales. España, con el doble de años de historia, somos de los más atrasados de occidente con ojos de la actualidad. Pues no señores de la generación mejor preparada. La Historia ha de verse en su tiempo, así tiene sentido, verla o tergiversar con su odio la verdad, lleva a la confusión, la ignorancia, La estulticia de esa mujer no tiene límites. No es de extrañar que aprueben leyes de educación en la que se pueda pasar de curso con 6 asignaturas suspendidas.

El odio ideológico de la izquierda, se extiende sobre nuestra Piel de Toro con más rapidez que el covid-19 y para esto…no hay vacuna.