Los Sanfermines de este año tampoco se celebrarán

Martes, 2 de febrero de 2021

La presidenta de Navarra, María Chivite, afirma que "una fiesta internacional como esta, en la que vienen millones de personas, no va a ser posible"

Por segunda año consecutivo Pamplona se queda sin sus populares fiestas de San Fermín. Así lo ha indicado esta mañana la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que explicaba que "una fiesta internacional como esta, en la que vienen a millones de personas, no va a ser posible".

Según publica el diario Noticias de Navarra, “la contundente afirmación de la presidenta ha causado sorpresa en el Ayuntamiento de Pamplona, que no ha recibido ninguna confirmación del Gobierno respecto a una decisión definitiva para que no se celebren las fiestas”. El citado medio no considera el anuncio oficial, pero sí definitivo.

“Más allá de que podamos cumplir con la expectativa de vacunación de en torno al 40 o 60% de navarros al inicio del verano, no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir”, añadía la máxima responsable del gobierno navarro para añadir que “no es responsable alentar unas esperanzas que sinceramente no van a poder ser. Más allá de que puedan pasar muchas cosas de aquí a julio, difícilmente podrán celebrarse los Sanfermines”.