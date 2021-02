Lunes, 1 de febrero de 2021

El técnico extremeño no quiso que siguiera en la portería desde su llegada al club y ha tanteado numerosas opciones hasta quedarse con el meta del filial del Getafe, que no ha jugado ni un partido esta temporada

Sorpresa en las oficinas del Helmántico. Dani Barbero no continuará en el Salamanca UDS después de que Lolo Escobar no cuente con él y Javi Benítez ocupará su lugar. El técnico extremeño no quiso que siguiera en la portería desde su llegada al club y ha tanteado numerosas opciones hasta quedarse con el meta del filial del Getafe, que no ha jugado ni un partido esta temporada.

De este modo, el madrileño se queda sin equipo a escasas horas de que finalice el mercado de fichajes tras rechazar diversas propuestas que ha tenido durante el mes de enero por quedarse en el conjunto charro. Mientras, Benítez, senior, de 24 años, cuenta con pasado en el filial del Sporting, equipo en el que sí jugó con asiduidad, aunque este curso se ha visto superado por el sub23 Darío Ramos.

Por otro lado, SALAMANCA AL DÍA contará este martes todo lo ocurrido en la entidad blanquinegra con el culebrón de la portería, que parece haber llegado ya a su fin a falta de confirmaciones oficiales de ambos hechos. Así, Barbero cierra su ciclo con 8 partidos defendiendo los colores del Salamanca UDS y se va con el cariño de toda la afición.