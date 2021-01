El Gurú D.Pedro Cavadas

El virus se irá cuando él quiera después de diezmar la población, lo mismo ancianos que jóvenes; aun así consideraran la gestión del Ejecutivo de Sánchez un "éxito" El doctor D. Pedro Cavadas fue acusado de alarmista y propagador de bulos, cuando, el 29 de enero de 2020, alertó sobre la peligrosidad del coronavirus y de su rápida transmisión. Entonces no se había notificado ningún positivo por Covid-19 en España ni se había informado al españolito del riesgo de que una pandemia iba diezmar la población. A la vez que puso el foco en la falta de credibilidad de los datos que reportaba China : No hace falta ser muy listo para saber que pueden ser diez o cien veces más. Desde la OMS, médicos y medios de comunicación, le llovieron críticas. al prestigioso Doctor Milagro. Mientras, el Gobierno obvió sus advertencias, “como mucho dos o tres casos” “es una gripe”… De hecho, el 31 de enero, del año más bisiesto, dos días después del aviso de Pedro Cavadas, el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, sostenía que “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”



Llevo 1 años con la sensación de vivir fuera de la realidad. A veces creo estar dentro de una sala de cine viendo un filme de ciencia ficción, otras sufrir una pesadilla y despertar empapada en frío sudor, el cuerpo temblando. Y te dices-Pues menos mal que todo era un sueño.

Todo esto, es más que suficiente para definir lo que hace tiempo he escrito en este diario “nuestro estado anímico”

Sales, encuentras al conocido o al amigo y -¿Cómo estás?- después de costar reconocer tras la mascarilla a quien te hace la pregunta. El optimista, sin esperar dice -te veo estupenda- y callas. Para tus adentro piensas: Depende con quien me compare. Por supuesto mejor que los que dejaron sus vidas en la UCIs, o los familiares que no han podido despedir al ser querido y siguen sin hacer duelo. Entonces sí, verdaderamente estoy mejor.

Los hay que opinan que esto vino de otra galaxia, y que debido a nuestra maldad explotó para llevarnos a los malos y dejar solo los puros. Otra fantasía.

Lo que no es cine, ni cuento, son los cierres de PYMES, de bares, comercios que antes fueron de… hoy cuelgan el cartel se alquila, se vende, se traspasa. Y nos sumergimos en la entelequia de SKype, Zoom… y así damos las clases de martes a jueves, clases virtuales, que nadan se parecen a las presenciales.

El colapso es monumental, el batacazo que nos dimos, solo, remontándonos a los libros de “Historia” la de verdad, la que contaba mi padre “superviviente de la “Quinta del biberón”, en aquella incivil Guerra de 1936, se puede comparar.

España, sufre los efectos de ser uno de los países que peor ha gestionado el covid-19. Olvidadas, como diría Gaite “en el cuarto de atrás” han quedado las reformas estructurales, para solventar las faltas de un sistema deficitario, cuya modernización era necesaria y esencial para resistir crisis como la de 2008. Y con las prisas llega la improvisación, la incompetencia del Ejecutivo para gestionar la epidemia. No obstante el “cesar caudillista” no se amilana y haciendo gala de su obsceno triunfalismo. Habla del repunte económico de un 0,4%, osea plano. Ese triunfalismo de pacotilla nos lleva a ser el país que más tirantes necesita de UE .

¿Y que decir del mago Cavadas sobre las vacunas? El inicio para inocular las primeras dosis, comenzó a finales del mes de diciembre, y vuelta con la burra a dar vueltas a la noria; las críticas arrecian contra el vidente. El lento ritmo con el que ha arrancado la administración, las deficiencias de dosis: “Serán necesarios varios años para que la vacuna llegue a toda la población” y… ¡Qué buen ojo clínico! Otra vez hace pleno. Bien por usted Dr. Cavadas, siga profetizando, aunque como ocurrió con la llegada del Mesías nadie hizo caso, luego… todos sabemos que ocurre.