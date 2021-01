Riazor y el Deportivo de La Coruña tampoco pueden hacer que abdique el rey Unionistas (0-0)

Domingo, 31 de enero de 2021

Los salmantinos sufrieron ante un coloso de la categoría de bronce, pero supieron rascar un punto que les deja el ascenso a la PRO en la palma de la mano

Riazor y el Deportivo de La Coruña tampoco puedieron hacer que abdicase el rey Unionistas (0-0). Los salmantinos sufrieron ante un coloso de la categoría de bronce, pero supieron rascar un punto que les deja el ascenso a la PRO en la palma de la mano. De semejante manera, el líder encadenó nueve partidos sin perder y ocho con la portería a cero gracias a un portentoso Miguel Serna que está firmando una campaña soberbia entre los tres palos, dejando a los de Galicia fuera de los tres primeros puestos con una ventaja de ocho puntos y con seis sobre un Zamora segundo.

Por su parte, el técnico Hernán Pérez introdujo diversas variantes sobre lo habitual y lo visto en el triunfo ante el Pontevedra hace una semana. Garay dio el salto a la titularidad y jugó en el lateral derecho, mientras que Marín reemplazó a Rojo en el izquierdo. Ante la obligada ausencia de Acosta por sanción, Álex Rey formó pareja con Lama en el doble pivote y el ataque fue 100% charro con Carlos de la Nava y Diego Hernández en lugar de Aythami. Por otro lado, Rubén de la Barrera metió un 4-3-3 con la idea de que Lara y Keko nutrieran de centros a Miku, ex de la UDS.

El conjunto local salió muy fuerte al encuentro con la intención de ponerse rápidamente por delante en el marcador, llegando a generar dudas en los futbolistas de rojo, dado que Unionistas lució su segunda equipación en la tarde de este domingo. La monotonía de la posesión del Dépor solo la rompió Diego Hernández con un disparo muy escorado que se paseó por el marco defendido por Carlos Abad. Pocos instantes después, los blanquiazules se quedaron cerca de ver puerta con una buen centro de Keko para Miku, que no pudo llegar al esférico.

Así, Diego Hernández siguió gozando de ocasiones para abrir la lata, pero sus remates se fueron desviados o se toparon con una gran intervención de Abad para despejar a córner. Los visitantes trataron de estirarse en Riazor, aunque con poco éxito. Los del norte de España tuvieron el control de la batalla en todo momento, a pesar de que la luz se les apagó al llegar al área de un Serna que realizó otra parada importante en la última acción del primer tiempo. De esta forma, el resultados gafas (0-0) fue el que reflejó el marcador al descanso.

Con la reanudación de las hostilidades, Agbo y Keko, por partida doble, trataron de poner a prueba a Serna y el cancerbero no tuvo demasiados problemas para salvar su portería después de los malos lanzamientos de sus contrincantes. Mientras tanto, Hernán Pérez movió el banquillo con las entradas de Manu Viana y Aythami por Montes y Diego Hernández, el que más buscó el tanto. La jugada no le salió muy mal al preparador del bando del Reina Sofía, dado que a la hora de juego fue Ramiro el que se quedó a nada de superar a Abad, pero su remate no cogió los tres palos al irse a córner.

Los minutos pasaban y Unionistas resistía los intentos de ataque del Deportivo de La Coruña. Además, el míster de los blanquinegros optó por reforzarse atrás y cambiar a Nespral por un De la Nava que regresó al once después de ser suplente hace siete días en casa. Lo sorprendente fue que Rubén de la Barrera no moviera ficha al ver que su equipo no mejoraba en exceso y el final estaba cada vez más próximo hasta que Borja Galán salió en el 76’, justo después de que casi hubiera un gol en propia de los del fútbol popular. Carmona y Josué también saltaron al campo para ver de cerca el paradón de Serna a Galán.

Finalmente, el tanteador no se movió. Los de Salamanca resitieron como titanes frente a unos coruñeses que abusaron de los centros laterales a sabiendas del poderío de Mario Gómez y Ramiro Mayor para despejar absolutamente todo. No es nada nuevo, pero sigue asombrando que Unionistas tenga licencia absoluta para soñar semana tras semana. Empatazo en Riazor.

FICHA TÉCNICA

Deportivo de La Coruña: Abad; Valín, Derik, Granero, Salva Ruiz; Borges, Agbo, Raí (Beauvue, min. 81); Keko (Galán, min. 77), Lara y Miku.

Unionistas: Serna; Garay, Ramiro, Mario, Marín; Montes (Manu Viana, min. 56), Lama, Rey (Carmona, min. 80), Íñigo (Josué, min. 80); De la Nava (Nespral, min. 69) y Diego Hernández (Aythami, min. 56).

ÁRBITRO: Álvaro López Parra (colegio cántabro). Amonestó con cartulina amarilla a Miku; Diego Hernández, Manu Viana, Aythami y Diego Lamadrid.

ESTADIO: Riazor. Sin público.