Diócesis de Ciudad Rodrigo: la gran importancia de su permanencia

Domingo, 31 de enero de 2021

Por una serie de avatares que se han producido en los últimos años, la diócesis de Ciudad Rodrigo se halla sin obispo titular y residente. Desde el Centro de Estudios Mirobrigenses (CEM), institución cultural y de estudios a la que pertenecemos, ante la situación de amenaza y desaparición por la que puede estar atravesando esta diócesis, se ha decidido a lanzar un escrito y reclamar firmas (en la red, bajo los auspicios de “change.org”), bajo el lema de: “Obispo titular y residencial para Ciudad Rodrigo”, que es como decir: que la diócesis de Ciudad Rodrigo siga funcionando como secularmente lo ha hecho.

La diócesis de Ciudad Rodrigo es una institución religiosa e histórica milenaria, que ha vertebrado y, en buena medida, sigue vertebrando buena parte de todo el oeste de la provincia de Salamanca, de sur a norte. Los campesinos, los pueblos, las aldeas, todo el ámbito geográfico salmantino indicado sienten una vinculación secular con Ciudad Rodrigo a través de su diócesis, de los párrocos que han tenido, de los vínculos culturales y anímicos que se han ido estableciendo, en esa lógica intrahistórica de que hablara Miguel de Unamuno.

Y, por todo ello y mil razones más que pudieran esgrimirse (este no es el lugar de plasmarlas), no se puede eliminar de un plumazo, de un decretazo, una institución milenaria como es la diócesis de Ciudad Rodrigo. Habrán de ser los avatares históricos los que, con el paso del tiempo, vayan determinando el destino y porvenir de instituciones y de dinámicas humanas, sean del tipo que sean, y no decisiones de autoridades, procedan de los despachos que procedan.



En España, es muy anterior la división episcopal y diocesana, que la provincial, de ahí que haya provincias –como la salmantina, o la leonesa– que cuenten con más de una diócesis. De ahí que no haya por qué hacer desaparecer de un plumazo ninguna de ellas.

Diócesis como las de Astorga, Ciudad Rodrigo, Plasencia…, por no indicar sino algunas de las más cercanas a nosotros, y tantas otras, que no están establecidas en capitales de provincia, cuentan con un arraigo, con una historia, con una tradición religiosa y cultural, que sería un ‘delito’ hacerlas desaparecer sin más, desde despacho alguno.

Como certeramente indica uno de los firmantes de tal propuesta del CEM, en favor de un obispo titular y residente para la diócesis de Ciudad Rodrigo: “No estamos para perder instituciones como un obispado antiguo de referencia histórica e identitariamente una localidad señera de nuestra Comunidad autónoma y antiguo Reino de León, un territorio y una diócesis que da coherencia no sólo religiosa a un grupo humano que merece saber quién es y de dónde procede.”

Nuestro oeste, el oeste de nuestra comunidad autónoma, de nuestra provincia salmantina, tan abandonado, tan dejado de la mano de Dios, no merece ser postergado ni hundido aún más, por ningún capricho procedente de la mano de los hombres.