Iberdrola se suma al lanzamiento de la iniciativa ‘Race to Zero Breakthough’ para alcanzar una economía sin emisiones en 2050  

Jueves, 28 de enero de 2021

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha asegurado que este proyecto “es un gran ejemplo del poder de la acción colectiva contra el cambio climático”

Iberdrola, como compañía referente en la lucha contra el cambio climático y en apoyo de la agenda climática global, se ha sumado al lanzamiento de ‘Race to Zero Breakthough‘, una iniciativa impulsada por los ‘climate champions’ de Naciones Unidas, el presidente de la COP26 -Alok Sharma- y el presidente de la COP25, Carolina Schmidt, junto con la secretaria ejecutiva de la UNFCCC, Patricia Espinosa, en la agenda del Foro Económico Mundial de Davos.

‘Race to Zero Breakthough‘ establece los puntos de inflexión específicos y a corto plazo para más de 20 sectores que integran la economía mundial, en torno a un plan estratégico al que pueden unirse empresas, gobiernos y la sociedad civil antes de la COP26. En conjunto, la iniciativa articula lo que los actores clave deben hacer y cuándo para lograr los cambios sectoriales necesarios para alcanzar un futuro resiliente y con cero emisiones de carbono como muy tarde en 2050.

Las entidades impulsoras que apoyan esta iniciativa -como es el caso de Iberdrola- consideran que es indiscutible la necesidad de priorizar medidas de recuperación económica que permitan avanzar hacia una economía neutra en emisiones.

Para hacer frente a este desafío, la iniciativa solicita que aquellos actores que representan el 20% de su sector se comprometan con cada avance con el fin de que durante las negociaciones climáticas de la ONU en la COP de Glasgow en noviembre, los gobiernos locales, las empresas y los inversores hayan logrado avances en al menos 10 sectores de la economía.

El presidente de la COP26, Alok Sharma, ha asegurado que “es vital que las empresas lleguen a convertirse en compañías cero emisores como parte de la lucha contra el cambio climático. Por eso esperamos que todos los sectores lleguen a un punto en el que la forma de operar limpia se convierta en la norma. Porque si todos los sectores ponen de su parte, veremos a la economía mundial en el camino correcto para lograr cero emisiones en 2050".

Para lograr la transformación de toda la economía, las ciudades, las regiones y los líderes del sector privado tendrán que trabajar en colaboración y comprometer sus habilidades, ingenio y recursos para lograr estos avances. En este sentido, Gonzalo Muñoz, ‘climate champion’ de la COP25 ha comentado que "no podemos ganar Race to Zero corriendo solos. Sólo si todos colaboramos en la transformación podremos mejorar los sectores de nuestra economía mundial para conseguir un futuro saludable, resistente y con cero emisiones de carbono. Estos avances sectoriales nos permitirán ir más lejos y más rápido en nuestra carrera hacia las emisiones cero".

Los líderes de la industria aceptan el reto

‘Race to Zero Breakthough’ ha contado con el apoyo de seis compañías líderes en su sector y en su ambición y compromiso con la lucha contra el cambio climático, entre ellas Iberdrola.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha asegurado que este proyecto “es un gran ejemplo del poder de la acción colectiva contra el cambio climático. Uniendo esfuerzos, agentes de todas las geografías y sectores podemos multiplicar la eficacia de nuestro compromiso individual y encontrar nuevas soluciones colaborativas. El sector eléctrico tiene un papel clave si queremos acelerar el camino hacia un suministro energético más sostenible, seguro y competitivo y, en este contexto, Iberdrola ha lanzado su plan de inversión de 75.000 millones de euros, dirigido a acelerar la transición energética. Apoyamos esta ambiciosa iniciativa y estamos dispuestos a trabajar junto a la UNFCCC, la COP26 y el WEF en su implementación”.

Un camino para unir esfuerzos

El objetivo de ‘Race to Zero’ es movilizar y sumar esfuerzos por parte de ciudades, regiones, empresas e inversores para promover una recuperación neutra en carbono, más saludable y más resiliente. El objetivo final de esta iniciativa es lograr una economía neutra en emisiones en 2050 como límite temporal. De este modo, se reducirán las amenazas futuras asociadas a los impactos del cambio climático y se contribuirá a la creación de empleos de calidad y a la configuración de una senda robusta de crecimiento sostenible e inclusivo.

Las entidades impulsoras que apoyan esta iniciativa, como es el caso de Iberdrola, consideran que es indiscutible la necesidad de priorizar medidas de recuperación económica que permitan avanzar hacia una economía neutra en emisiones, con las transformaciones que ello implica en sectores como la energía, con despliegue de renovables, la electrificación del transporte, etc.

Iberdrola, presente en las principales conversaciones y alianzas climáticas

Iberdrola respalda las negociaciones internacionales de cambio climático mediante su participación en todas las Cumbres del Clima e hitos de la agenda climática global, con especial intensidad desde la COP21 de París. Asimismo, su presidente, Ignacio Galán, apoyó el Acuerdo de París con su presencia en la ceremonia de firma celebrada en Naciones Unidas en abril de 2016.

La compañía forma parte de las principales alianzas climáticas globales como son We Mean Business, el World Business Council For Sustainable Development o la Climate Ambition Alliance y la Business Ambition for 1.5°C, ambas presentes en el embrión de 'Race to Zero'.

Galán ha sido, además, uno de los primeros líderes empresariales que apoyaron el objetivo de alcanzar el objetivo de emisiones netas nulas a 2050, tanto en el contexto global como a nivel europeo, situándose a la cabeza de los posicionamientos más ambiciosos en políticas climáticas.